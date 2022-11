Armenië en Azerbeidzjan sluiten deal over Nagorno-Karabach

Armenië en Azerbeidzjan zijn overeengekomen "geen geweld te gebruiken" om hun geschil over de regio Nagorno-Karabach op te lossen.

Dat laten ze maandag weten in een gemeenschappelijke verklaring na gesprekken die onder leiding van Rusland plaatsvonden.

Bakoe en Yerevan zijn ook overeengekomen "alle geschillen uitsluitend te beslechten op basis van de erkenning van wederzijdse soevereiniteit en territoriale integratie", zo staat in de verklaring die aan het einde van de top in de Russische stad Sotsji werd aangenomen.

In de jaren negentig en in 2020 vochten de beide buurlanden in de zuidelijke Kaukasus een oorlog uit over Nagorno-Karabach. Hun conflict is onlangs weer opgelaaid. De vijandelijkheden eindigden met een door de VS bemiddeld staakt-het-vuren, na eerdere mislukte pogingen van Rusland om over een wapenstilstand te onderhandelen.

Nu Moskou na het februarioffensief tegen Oekraïne steeds meer geïsoleerd raakt op het wereldtoneel, hebben de VS en de EU een de rol gespeeld bij de vredesbesprekingen tussen Armenië en Azerbeidzjan.

