Israël kiest weer parlement, Netanyahu wil opnieuw premier worden

Israëliërs kunnen voor de vijfde keer in vier jaar tijd een nieuw parlement kiezen.

Oud-premier Benjamin Netanyahu hoopt een politieke comeback te maken na meer dan een jaar oppositie te hebben gevoerd.

Hij voerde volop campagne en in peilingen gaat zijn conservatieve partij Likoed aan kop. Uit recente peilingen komt naar voren dat Likoed en andere rechtse partijen die worden gerekend tot het pro-Netanyahu-kamp afstevenen op ongeveer de helft van de 120 zetels in de Knesset, het Israëlische parlement. Zij staan tegenover de partijen uit de huidige regeringscoalitie. Die bestaat uit zowel linkse als rechtse partijen die vooral zijn verenigd in hun afkeer van de voormalige premier.

Die anti-Netanyahu-coalitie verloor eerder dit jaar haar nipte meerderheid in het parlement. Dat leidde uiteindelijk tot nieuwe verkiezingen. Likoed wordt dinsdag volgens recente peilingen de grootste partij. Daarna volgt de partij Yesh Atid van huidig premier Yair Lapid. Als Netanyahu wint, heeft hij naar verwachting de steun van uiterst rechtse partijen nodig om aan een parlementaire meerderheid te komen.



Netanyahu was in de jaren 90 al eens premier en later ook tussen 2009 en 2021. Dat leverde hem de titel op van langst zittende premier in de geschiedenis van Israël. Hij is ook al jaren verwikkeld in meerdere corruptiezaken. Aanhangers zien dat als een heksenjacht, maar sommige politieke partijen zien Netanyahu liever van het politieke toneel verdwijnen.

De kans bestaat dat de verkiezing weer eindigt in een patstelling waarin niemand een levensvatbare regering kan vormen. In dat geval moeten de Israëliërs over enkele maanden mogelijk weer naar de stembus.

