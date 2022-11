Vijftig landen roepen China in VN op mensenrechten te respecteren

Vijftig lidstaten van de Verenigde Naties hebben in een gezamenlijke verklaring China opgeroepen de aanbevelingen over te nemen uit een rapport dat VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet liet opstellen over de ernstige mensenrechtenschendingen in de autonome regio Xinjiang.

China moet gevangenen daar vrijlaten en opheldering geven over de vele vermiste personen. De verklaring werd maandag in New York door Canada aangeboden tijdens een vergadering van de VN en is mede door Nederland ondertekend. In Xinjiang wonen met name islamitische Oeigoeren en die zijn volgens de opstellers van het rapport het slachtoffer van stelselmatige onderdrukking door de Chinese autoriteiten. China zou zich schuldig maken aan grootschalige en willekeurige opsluiting van moslims in zogenoemde heropvoedingskampen. De opstellers noemen berichten van mensenrechtenorganisaties en journalisten over systematische marteling, het ondergaan van gedwongen medische behandelingen als sterilisatie en seksueel geweld in de kampen geloofwaardig.

De vijftig landen die de verklaring hebben ondertekend zeggen zich "grote zorgen te maken over de mensenrechtensituatie in de Volksrepubliek China". Voor de mensenrechtenschendingen die in het rapport van Bachelet worden gesignaleerd bestaat geen enkele rechtvaardiging, schrijven ze. De landen wijzen erop dat China zelf informatie heeft aangeleverd voor het "onafhankelijke en gezaghebbende" onderzoek, waar drie jaar aan is gewerkt.

Bondgenoten

Begin oktober wees de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties met twee stemmen verschil een verzoek af van de Verenigde Staten en een aantal partnerlanden om een debat te houden over het rapport: 17 landen stemden voor, 19 tegen. Volgens diplomaten had China hard gelobbyd om het verzoek te laten stranden.

China's bondgenoten bij de VN kwamen maandag ook met een verklaring waarin ze het mensenrechtenbeleid van de Aziatische grootmacht juist prijzen. Onder meer Cuba, Noord-Korea, Venezuela, Syrië en Rusland hebben die verklaring ondertekend.

© ANP 2022