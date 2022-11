Slechts 6 van de 206 uithuisgeplaatste toeslagenkinderen weer thuis

Zes van de 206 uithuisgeplaatste kinderen van ouders van de toeslagenaffaire wonen weer thuis, na hulp van een speciaal ondersteuningsteam.

Bij acht kinderen is het contact met de ouders weer hersteld dankzij de hulp van dit team. Dat schrijft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het team is in april landelijk van start gegaan, om ouders en kinderen te helpen hun zaak in kaart te brengen en vervolgstappen te bepalen. Sinds de start van het team hebben 237 ouders en acht kinderen zich bij het team aangemeld. Het is nu betrokken bij 206 uithuisgeplaatste kinderen en ondersteunt 170 mensen.

Volgens Weerwind is er genoeg capaciteit om alle aanmeldingen van ouders en kinderen op te pakken. "In vrijwel alle gevallen lukt het om binnen enkele dagen contact op te nemen met de ouder om het traject te starten", schrijft de minister. De ouders vragen de medewerkers van het ondersteuningsteam met erkenning, persoonlijk herstel en gezinsherstel, schrijft Weerwind.



Gedupeerden kunnen sinds juni een beroep doen op kosteloze rechtsbijstand voor procedures die te maken hebben met een uithuisplaatsing of gezagsbeëindiging. De regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 januari dit jaar tot eind 2024. Tot nu toe hebben 29 ouders hiervoor een aanvraag ingediend.

Sinds 2015 zijn er zeker 1675 kinderen van gedupeerde ouders uithuisgeplaatst, bleek uit eerdere cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Opmerkelijk genoeg heeft het CBS na nader onderzoek geen direct verband gevonden tussen het gedupeerd zijn van de toeslagenaffaire en een uithuisplaatsing, zo heeft het CBS dinsdag bekend gemaakt. "Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat zij extra vaak in aanraking zijn gekomen met de kinderbescherming als gevolg van de toeslagenaffaire", constateert het CBS in het onderzoek. Dat is uitgevoerd op verzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

