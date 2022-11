Vluchtelingenkinderen in Griekenland smeken koning om gesprek: leven in een hel

Vluchtelingenkinderen in de Griekse hoofdstad Athene hebben dinsdagmiddag koning Willem-Alexander en koningin Máxima gesmeekt om een gesprek over de vluchtelingenproblematiek.

"We leven in een hel", zei de 17-jarige Ivan uit Iran na afloop tegen het ANP. Het koningspaar bezocht een concert van Connect by Music, een initiatief dat getraumatiseerde vluchtelingen helpt bij hun integratie.

De kinderen uit onder meer Afghanistan, Irak en Palestina speelden gitaar en zongen voor het koningspaar. Het concert was gemoedelijk, maar na afloop sloeg de sfeer snel om en smeekten de kinderen het koningspaar om een gesprek, zodat ze hun problemen konden delen. De meisjes klampten de koningin vast, die duidelijk aangedaan en enigszins wanhopig naar haar man keek. Die moest antwoorden dat daar helaas geen tijd voor was.

Ivan woont al vijf jaar lang met haar ouders en zussen in een vluchtelingenkamp. Zij, en alle kinderen om haar heen, zijn doodsbang om teruggestuurd te worden naar hun geboorteland. "Het is alsof we schreeuwen en niemand ons hoort", zei het 17-jarige meisje. De kinderen huilden en troostten elkaar, allen angstig voor de onzekere toekomst. "We zijn vreselijk bang."



Koningin Máxima liep na de gebeurtenis direct naar de Nederlandse ambassadeur in Griekenland, Susanna Terstal, om het over de gebeurtenis te hebben. De koningin klampte Terstal aan en vertelde over de behoefte aan een gesprek. De koning zei daarop dat er later een gesprek zou komen.

Ook migratie-staatssecretaris Eric van der Burg was aanwezig. Na afloop stapte hij duidelijk geëmotioneerd op de kinderen af om met ze te praten.

