Marokko: landbouwgrond cannabis met 80% afgenomen

marokko 1 nov 18:50

Het areaal waarop de cannabisplant in Marokko word verbouwd is gedaald van 134.000 hectare in 2003 naar 28.000 in 2022.

Dat is een vermindering van meer dan 80 procent, blijkt uit een nieuw rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat dinsdag inhoudelijk wordt behandeld in de Tweede Kamer. Marokko is een van de grootste cannabisproducenten ter wereld en bevoorraadt momenteel 70 procent van de Europese cannabismarkt. De regering legaliseerde in maart 2021 de teelt, export en verkoop van medicinale wiet met als doel voordelen te halen uit de productie en belasting van cannabis. Ook moet legalisering helpen de verwoestende effecten van de illegale teelt op het milieu, zoals ontbossing, te verminderen. Bovendien hoopt de regering landbouwers te steunen en tegelijkertijd drugssmokkelaars de wind uit de zeilen te nemen.

De Marokkaanse politie heeft de strijd tegen drugscriminelen geïntensiveerd. In de eerste acht maanden van het jaar is voor ongeveer 260 ton chira in beslag genomen, evenals 66 ton kief en ruim 560.000 hallucinogene pillen. Het ministerie is van plan "het werk van gespecialiseerde patrouilles" voort te zetten en zal zich de komende tijd vooral bezig houden met het opsporen van drugsnetwerken die actief zijn in de nabijheid van onderwijsinstellingen. © MAROKKO.NL 2022