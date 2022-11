Arabische Top: Bourita noemt 3 redenen voor afwezigheid koning Mohammed VI

Koning Mohammed VI heeft zondag zijn bezoek aan buurland Algerije geannuleerd en zal niet aanwezig zijn op de Arabische Top in Algiers.

De afwezigheid van de koning werd zondag door minister Nasser Bourita (Buitenlandse Zaken) doorgegeven aan de secretaris-generaal van de Arabische Liga.

In een interview met de Saoedische nieuwszender Al Arabiya meldt Bourita dat de koning drie redenen heeft aangedragen om zijn bezoek te annuleren. Zo zouden "regionale bilaterale kwesties" van invloed zijn geweest en speelden de twee provocatieve incidenten op de vooravond van de Arabische top een rol.

Een persdelegatie van de Marokkaanse staatszender Al Aoula (TVM) kreeg afgelopen weekend bij aankomst in Algiers te maken met pesterijen van de Algerijnse autoriteiten. Ze werden urenlang vastgehouden en hun apparatuur werd in beslag genomen. Nadien mochten ze het land niet betreden als journalist omdat er op de bijeenkomst geen ruimte meer zou zijn voor de Marokkaanse pers.



Minister Bourita is sinds zaterdag in Algiers en heeft zich uit protest kort moeten terugtrekken nadat de staatszender Al24 een foutieve landkaart van Marokko heeft afgebeeld. "Als marginale conflicten worden overwonnen, als het gastland de regels van het protocol en de gebruiken van grote vergaderingen respecteert, als we provocaties vermijden, dan kunnen we slagen. Anders wordt het een mislukking", zei Bourita naderhand als reactie op de actie van de Al24.

Uitgedunde delegatie

Het Marokkaanse koningshuis bevestigde eerder deze maand dat koning Mohammed VI positief reageerde op de uitnodiging uit Algerije. Het Marokkaanse buitenlandministerie melde zaterdag echter wel dat het koningshuis eisen heeft gesteld voor zijn aanwezigheid. De verklaring van het ministerie kwam vlak na het incident met de landkaart.



Meerdere staatshoofden hebben inmiddels aangekondigd dat ze de top van de Arabische Liga niet zullen bijwonen, waaronder koning Abdullah II van Jordanië, de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman, de Bahreinse koning Hamed ben Issa Al Khalifa, de sultan van Oman Haitham Ben Tariq, de Libanese president Michel Aoun, de emir van Koeweit sjeik Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah en de president van de Verenigde Arabische Emiraten, sjeik Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Koning Mohammed VI had lidstaten juist opgeroepen om "met de hoogste vertegenwoordiging" deel te nemen aan het event in Algiers, om zodoende bij te dragen aan het succes ervan. Door de uitgedunde delegatie en alle controverse lijkt het erop dat de Arabische top al is mislukt nog voordat deze van start gaat.

