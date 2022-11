Commissie vraagt Kamerbestuur onderzoek naar Arib op te schorten

Een meerderheid van de Tweede Kamerleden die aanwezig waren bij een gesprek over de werkwijze van de Kamer, heeft het dagelijkse bestuur gevraagd om het onderzoek naar oud-voorzitter Khadija Arib op te schorten.

De huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp gaat dit bespreken met het presidium, het bestuur van de Tweede Kamer. Het gesprek over de werkwijze van de Kamer mondde uit in een grimmig en rommelig debat met veel verwijten over en weer.

Een groot deel van de oppositie is niet te spreken over de opstelling van Bergkamp. Bergkamp zelf wil het onderzoek eigenlijk niet stilleggen en noemt het "erg naar" dat Kamerleden hierover wilden stemmen, omdat de zaak zo verder gepolitiseerd zou worden. Het ging bij dit overleg niet om een meerderheid in zetelaantal van partijen, maar alleen om de individuele Kamerleden.

Het gaat om een onderzoek naar het Kamervoorzitterschap van PvdA'er Arib. Het presidium kreeg anonieme klachten met "concrete, duidelijke signalen" over de werkwijze van Arib, die van 2016 tot 2021 voorzitter was. Zij zou in die tijd een "schrikbewind" hebben gevoerd, stellen de klagers, en voor een onveilige werkomgeving hebben gezorgd. Arib sprak van een "politieke afrekening" en een "dolksteek" door Bergkamp (D66) en kondigde vlak daarna haar vertrek uit de Kamer aan.



Harde kritiek

Bergkamp, die de strijd om de voorzittershamer won van Arib na de verkiezingen in 2021, benadrukt op haar beurt steeds dat het hele presidium heeft ingestemd met het onderzoek, na een "heftig traject". Het besluit tot het onderzoek is zorgvuldig en "met pijn in de buik" genomen. Het bestuur van de Tweede Kamer had een "morele en wettelijke verplichting" om tot onderzoek over te gaan, aldus de voorzitter.

Vooral vanuit de oppositie klinkt evenwel harde kritiek. De PVV wil dat het onderzoek wordt ingetrokken. SP'er Renske Leijten vraagt Bergkamp het onderzoek stil te leggen. Ze krijgt bijval van verschillende oppositiepartijen, waaronder Aribs eigen PvdA. Kamerlid Barbara Kathmann vraagt om een pas op de plaats.



Ze vindt dat Arib "voor de leeuwen is geflikkerd". Daarom is het "niet gepast" om het onderzoek nu door te zetten. De Kamerleden hebben ook stukken van drie hoogleraren ontvangen, met daarin "fundamentele kritiek" op de instelling van het onderzoek.

Verplichting

Maar Bergkamp vindt dat "je zoiets ook niet heel lang boven de markt kunt laten hangen". Het presidium heeft bovendien een verplichting naar medewerkers om het onderzoek door te laten zetten, aldus de Kamervoorzitter. Toch stemden de Kamerleden voor een voorstel om het onderzoek op te schorten.



Wat hiermee precies gebeurt, is onduidelijk: Bergkamp zal dit met het presidium bespreken. Het dagelijks bestuur heeft weken geleden unaniem gestemd voor het voorstel om de werkwijze van Arib te laten onderzoeken.

Een woordvoerder van Bergkamp kon nog niet zeggen wanneer het presidium met een besluit komt.

