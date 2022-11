Arabische Top: Algerijnse president Tebboune rekende op ontmoeting koning Mohammed VI

De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune rekende op een ontmoeting met de Marokkaanse koning Mohammed VI en was van plan de monarch op de luchthaven in Algiers te ontvangen.

Dat zei de Algerijnse minister van Buitenlandse Zaken Ramtane Lamamra maandag als reactie op de annulering van de reis door koning Mohammed VI.

"Op basis van de aangekondigde berichten en memo's dachten we dat Koning Mohammed VI persoonlijk zou deelnemen aan deze top, maar we werden vanmorgen geïnformeerd dat dit niet het geval zou zijn", voegde hij eraan toe.

Volgens Lamamra heeft zijn regering zich "ingespannen" om de deelname van alle Arabische leiders te verzekeren. Hij verwees onder meer naar de persoonlijke uitnodiging die door de Algerijnse minister van Justitie, Abderrachid Tebbi, werd overhandigd aan de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Bourita.



Ook herinnerde hij er aan dat Marokko op ambassadeurs en ministerieel niveau heeft deelgenomen aan de voorbereidende bijeenkomsten voor de Arabische top.

De minister voerde aan dat de Top "één van de mogelijkheden is om het werk van de Maghreb vooruit te helpen en de sfeer op een of andere manier te sussen", daarmee verwijzend naar de "handreiking" van president Tebboune bij zijn voorgenomen persoonlijke ontvangst van koning Mohammed VI op de luchthaven.



Volgens Lamamra zal de tijd leren of de afwezigheid van de Marokkaanse koning een gemiste kans blijkt te zijn voor de Arabische Maghreb, daarmee suggererend dat Marokko de verantwoordelijkheid draagt voor het verlies van deze "kans".

"De president van de republiek ontvangt alle staatshoofden op de luchthaven Houari Boumediene en voert daar een gesprek met hen. Het was de bedoeling dat een dergelijk gesprek op het vliegveld zou plaatsvinden met Zijne Majesteit de Koning van Marokko en met anderen. Op dat moment zou in beslotenheid worden besloten wat er gedaan zou kunnen worden tijdens de aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning in Algerije. Dat is allemaal niet gebeurd.".



Wel onderstreepte de Algerijnse functionaris begrip te hebben voor "de beslissingen van zijn broeders" om de top verstek te laten gaan. "Degenen die persoonlijk deelnemen zijn welkom en iedereen die een andere functionaris heeft afgevaardigd is ook welkom. Iedereen zal profiteren van alle rechten om te spreken en de standpunten van hun land te uiten", verzekerde hij.

Provocaties

De langverwachte Arabische Top die vandaag en morgen plaatsvindt in Algiers was nog niet eens begonnen en werd al overschaduwd door afzeggingen van staatshoofden en provocaties aan het adres van Marokko.



Minister Bourita is sinds zaterdag in Algiers en heeft zich uit protest kort moeten terugtrekken nadat de staatszender Al24 een foutieve landkaart van Marokko heeft afgebeeld. Ook werd de Marokkaanse minister bij aankomst op de luchthaven Houari Boumediene ontvangen door een ondergeschikte afgevaardigde.

Een persdelegatie van de Marokkaanse staatszender Al Aoula (TVM) kreeg afgelopen weekend bij aankomst in Algiers te maken met pesterijen van de Algerijnse autoriteiten. Ze werden urenlang vastgehouden en hun apparatuur werd in beslag genomen. Nadien mochten ze het land niet betreden als journalist omdat er op de bijeenkomst geen ruimte meer zou zijn voor de Marokkaanse pers.



De voltallige Marokkaanse persdelegatie telde 52 personen en 40 daarvan werd verzocht om terug te keren naar Marokko. "Is het nodig om energie en tijd te verspillen? In zaken als deze had het op een andere manier kunnen worden aangepakt", zei Bourita in een interview met de Saoedische nieuwszender Al Arabiya. Journalisten uit andere landen werden niet verzocht om Algerije te verlaten. Bourita vindt het geen toeval dat er veel dingen zijn die enkel lijken mis te gaan met Marokko.

Lamamra bagatelliseerde de incidenten en omschreef ze als een 'niet-onderwerp'. "Eerlijk gezegd weet ik niet of er een crisis was in verband met die kaart. We zijn niet in een aardrijkskunde-gerelateerd symposium.", stelt het hoofd van de Algerijnse diplomatie. "De Liga van Arabische Staten onderschrijft geen enkele kaart, het is een gevestigde traditie. Er is maar één kaart en dat is de kaart van de Arabische wereld zonder grenzen", voegde hij toe.



De Liga adopteerde echter in december 2021 de nieuwe landkaart van Marokko, inclusief de Sahara. Een Algerijnse delegatie verliet enkel maanden later een bijeenkomst nadat daar die nieuwe kaart werd getoond. "Waarom werd er niet geknoeid met de landkaarten van Tunesië, Saoedi-Arabië of Jordanië, waarom deze provocatie op de eerste dag van de ontmoeting en ook nog eens op de officiële staatstelevisie.", vroeg Bourita.

Over het koude ontvangst van zijn Marokkaanse evenknie zei Lamamra dat "het gastland heeft besloten iedereen gelijk te behandelen." De afgevaardigde die Bourita op de luchthaven ontving zou dezelfde persoon zijn die alle Arabische buitenlandministers op de luchthaven ontving. "Deze persoon is er altijd om een ​​aantal persoonlijkheden te ontvangen. Het is dus ook een niet-onderwerp", aldus Lamamra.

© MAROKKO.NL 2022