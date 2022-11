Koning Mohammed VI feliciteert Braziliaanse president Lula met verkiezingswinst

Koning Mohammed VI heeft in een felicitatieboodschap Luiz Inacio Lula da Silva gefeliciteerd met zijn hervierkiezing tot president van de Federale Republiek Brazilië.

De linkse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva kwam uit op 50,8 procent van de stemmen, tegen 49,2 procent voor de huidige president, de rechts-populistische Jair Bolsonaro.

Voor Lula is zijn overwinning een spectaculaire comeback. De 77-jarige politicus regeerde Brazilië al tussen 2003 en 2010 en was populair in die tijd, maar werd daarna in verband gebracht met een groot corruptieschandaal. Hij heeft daarvoor zelfs anderhalf jaar in de gevangenis gezeten.

Mohammed VI herinnerde aan de "solide vriendschap en vruchtbare samenwerking" tussen het Koninkrijk Marokko en Brazilië en verzekert zijn bereidheid om samen te werken met Da Silva om het partnerschap tussen de twee te landen te versterken en bij te dragen tot de consolidering van de banden van solidariteit en Zuid-Zuid-samenwerking.

De Marokkaanse koning wenst Da Silva veel succes bij het verwezenlijken van de aspiraties van het volk voor meer vooruitgang en welvaart.

