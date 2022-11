FAR huldigt militair commandocentrum Al Hoceima in

De Marokkaanse Koninklijke Strijdkrachten (FAR) hebben een nieuw militair commandocentrum ingehuldigd in Al Hoceima.

Het werkterrein van het nieuwe commandocentrum strekt zich uit van Al Hoceima tot Moulay Bousselham, in de regio Rabat-Salé-Kenitra.

Het commandocentrum is geen militaire basis maar zal worden ingezet in de strijd tegen illegale immigratie en de illegale handel in drugs, onder meer door het scheepsverkeer in de westelijke Middellandse Zee vanaf marinebases in Al Hoceima en Ksar Sghir te controleren.

De komst van het commandocentrum maakt deel uit van de reorganisatie van FAR-eenheden die bedoeld is om illegale immigratie en smokkelactiviteiten het hoofd te bieden.



Derde militaire zone

De territoriale reorganisatie van FAR begon eerder dit jaar met de aankondiging van een nieuwe militaire zone, gelegen in het oosten van het land. Het is de eerste keer in de geschiedenis van Marokko dat het leger de oostgrens actief gaat beschermen.

Met de oprichting van de nieuwe militaire zone werd het aantal uitgebreid naar drie. De twee bestaande zones omvatten het commando in het noorden (Rabat) en het commando in het zuiden (Agadir), verantwoordelijk voor het leiden van de strijd tegen de separatisten (Polisario) en het beveiligen van de grenzen met Mauritanië.

