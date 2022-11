Arabische Top: Bourita ontvangen door Algerijnse president Tebboune (video)

De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita werd vanmiddag tijdens de opening van de top van de Arabische Liga ontvangen door de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune.

Op de eerste dag van de langverwachte Top verscheen Bourita in traditionele Marokkaanse klederdracht. Door de annulering van de reis van koning Mohammed VI wordt de Marokkaanse delegatie geleid door buitenlandminister Bourita.

De Marokkaanse delegatie bestaat onder meer uit de Marokkaanse Ambassadeur in Egypte en Permanente Vertegenwoordiger bij de Arabische Liga, Ahmed Tazi, de directeur van de Arabische en Islamitische organisaties op het ministerie, Fouad Akhraif, en hoofd van de afdeling Arabische en islamitische organisaties Abdelali al-Jahiz.

De deelname van Marokko aan de Arabische Top komt te midden van politieke spanningen tussen Rabat en Algiers. Algerije verbrak in augustus 2021 de banden met het buurland. Algerije daagt de territoriale integriteit van Marokko uit door het separatistische Polisario-Front te huisvesten, financieren en te bewapenen.



De Top is nog maar net begonnen maar heeft in de afgelopen dagen al gezorgd voor de nodige controverse. Bourita heeft zich zaterdag na zijn aankomst in Algiers uit protest kort moeten terugtrekken nadat de staatszender Al24 een foutieve landkaart van Marokko (zonder Sahara) had afgebeeld. Bovendien mocht een grote groep Marokkaanse journalisten het land niet in nadat ze bij aankomst in Algiers urenlang door de autoriteiten werden vastgehouden en ondervraagd.

Voor aanvang van de top hadden meerdere staatshoofden al aangekondigd dat ze de Top niet zullen bijwonen, waaronder koning Abdullah II van Jordanië, de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman, de Bahreinse koning Hamed ben Issa Al Khalifa, de sultan van Oman Haitham Ben Tariq, de Libanese president Michel Aoun, de emir van Koeweit sjeik Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah en de president van de Verenigde Arabische Emiraten, sjeik Mohammed bin Zayed Al Nahyan.



Koning Mohammed VI had lidstaten juist opgeroepen om "met de hoogste vertegenwoordiging" deel te nemen aan het event in Algiers, om zodoende bij te dragen aan het succes ervan. Na de misstanden in het weekend besloot de Marokkaanse koning om de top niet bij te wonen. Hij zou aanvankelijk de Marokkaanse delegatie leiden en vergezeld worden door zijn zoon, kroonprins Moulay El Hassan.

Door de uitgedunde delegatie en alle controverse lijkt het erop dat de Arabische top al was mislukt nog voordat deze van start was gegaan.

