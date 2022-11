Herstelregeling voor kinderen toeslagenouders van start

De herstelregeling voor kinderen van toeslagouders gaat van start, meldt het ministerie van Financiën woensdag.

Deze kinderen krijgen toegang tot professionele hulp en een geldbedrag zodat zij hun leven weer op de rit kunnen krijgen.

Dat komt omdat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die de hersteloperatie voor slachtoffers van de toeslagenaffaire regelt. Hierin zijn al bestaande compensatieregelingen ondergebracht in één enkele wet, met toevoeging van nieuwe regelingen, zoals die voor kinderen.

Staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) zegt op Twitter dat "alle voorbereidingen zijn getroffen" zodat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) de herstelregeling voor kinderen meteen kan uitvoeren. De regeling gaat niet op voor kinderen van ex-partners van slachtoffers van de toeslagenaffaire. Het kabinet wil voor deze groep later nog een regeling in het leven roepen.



Kinderen van toeslagenouders hoeven zich niet aan te melden voor de regeling, maar zullen een brief krijgen van de UHT als zij hier recht op hebben. Het bedrag dat ze krijgen is afhankelijk van hun leeftijd op 1 juli 2023. Kinderen van 0 tot en met 5 jaar krijgen bijvoorbeeld 2000 euro, wie ouder is dan 18 ontvangt 10.000 euro.

In de nieuwe wet is ook geregeld dat mensen een tegemoetkoming krijgen als ze verkeerd zijn behandeld bij het aanvragen van de zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget. Het kabinet hoopt hier in het tweede kwartaal van 2023 mee te beginnen.

© ANP 2022