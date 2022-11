Rusland werkt weer mee aan graanakkoord

Rusland werkt weer mee aan de uitvoering van het graanakkoord met Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties.

Het land trok zich zaterdag eenzijdig terug na aanvallen op de Russische Zwarte Zeevloot bij de door Rusland bezette Krim.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan kondigde in het parlement aan dat de Russische medewerking woensdagmiddag wordt hervat. Hij zei dat de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe het besluit aan zijn Turkse collega had meegedeeld. Dat werd kort daarna bevestigd door Russische persbureaus.

Rusland zei zaterdag dat de veiligheid van schepen op de Zwarte Zee niet kon worden gewaarborgd. Het ministerie van Defensie meldt nu schriftelijke garanties van Oekraïne te hebben ontvangen waarin staat dat Kiev de graancorridor niet zal gebruiken voor militaire operaties tegen Rusland. Rusland beschuldigt het buurland van droneaanvallen op zijn vloot bij de Krim. Kiev heeft de verantwoordelijkheid niet opgeëist.



Graanschepen

Ondanks dat Rusland afstand had genomen van de deal, vertrokken maandag en dinsdag graanschepen uit Oekraïne. Daar hadden Oekraïne, Turkije en de VN afspraken over gemaakt. Erdogan belde dinsdag zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin in een poging om Rusland weer bij de deal te betrekken. Poetin vertelde in dat gesprek "harde garanties" van Oekraïne te willen dat de route niet militair wordt gebruikt.

Rusland en Oekraïne sloten afgelopen zomer een deal over de export van Oekraïens graan over zee, nadat die door de Russische invasie tot stilstand was gekomen. Het akkoord kwam tot stand na bemiddeling door Turkije en de Verenigde Naties. De vier partijen zijn vertegenwoordigd in een coördinatiecentrum in Turkije, waar controles plaatsvinden op schepen die onder de deal vallen.

De huidige overeenkomst loopt tot 19 november.

