WK-reclame Jumbo met Toppers leidt tot woede op sociale media

De nieuwe reclamespot van supermarktketen Jumbo voor het WK voetbal leidt op sociale media tot verontwaardigde reacties.

In de commercial zijn een stel polonaise lopende bouwvakkers te zien. Dat ligt gevoelig want het westen wil het WK in Qatar boycotten over de rug van de bouwvakkers die in het Arabische land zouden zijn overleden bij de bouw van stadions en infrastructuur.

In het spotje zitten veel BN'ers, zoals de Toppers, rapper Donnie en Frank Lammers. "Jumbo moet zich echt kapot schamen voor deze reclame voor het WK in Qatar", zegt iemand bijvoorbeeld op Twitter. "Hoe schaamteloos wil je het hebben?" Een ander noemt het "heel stom en naïef". "Lijkt mij totaal ongepast en wat mij betreft stopt Jumbo direct met de reclame."

Jumbo kon niet direct reageren. De super verklaarde vorige maand nog zich in zijn communicatie-uitingen rond het WK uitsluitend op het Oranjelegioen te zullen richten. "We realiseren ons goed dat er gevoeligheden zijn rondom dit WK voetbal in Qatar. We hebben een zorgvuldige afweging gemaakt ten aanzien van de wijze waarop we dit jaar inspelen op het Oranjegevoel voor en tijdens het WK voetbal."

