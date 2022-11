Jumbo stopt per direct met 'omstreden' reclamespot rond WK Qatar

Jumbo stopt per direct met zijn WK-reclamespot met dansende bouwvakkers. Dat heeft de supermarktketen besloten nadat op sociale media grote ophef was ontstaan.

"We realiseren ons nu dat in deze reclame een link te maken is naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar en dat is nooit onze bedoeling geweest", laat Jumbo weten in een verklaring. "Dit betreuren we ten zeerste en we bieden hiervoor onze welgemeende excuses aan."

Op sociale media werd al forse kritiek geleverd op Jumbo. "Jumbo moet zich echt kapot schamen voor deze reclame voor het WK in Qatar", zei iemand bijvoorbeeld op Twitter. Er waren ook twitteraars die opriepen om Jumbo te gaan boycotten.



Verbijstering

Marketingdeskundigen reageerden eveneens verbijsterd en vonden het ontzettend dom. "Negatieve aandacht is wel het laatste wat Jumbo kan gebruiken", gaf Paul Moers aan. De supermarktkenner verwees daarbij ook naar Jumbo-baas Frits van Eerd die recentelijk tijdelijk in de cel zat en een stap terug deed bij de super omdat hij verdachte is in een witwaszaak.

De Reclame Code Commissie ontving meerdere klachten over de commercial, waarin ook veel BN'ers te zien waren, zoals de Toppers, acteur en Jumbo-gezicht Frank Lammers en rapper Donnie. Ook mensenrechtenorganisatie Amnesty International hekelt de reclamespot en noemt de nieuwe reclame "misplaatst" en "onverstandig".



Eerder sprak Amnesty zich ook al uit tegen influencers die zich laten betalen door Qatar om reclame te maken voor het event. De mensenrechtenorganisatie demoniseerde de Oranjefans die zich inzetten voor Qatar en noemde ze 'verraders' omdat ze ook de negatieve feedback over het WK moesten rapporteren.

Jumbo was zich er overigens wel bewust van dat het WK in Qatar gevoelig ligt in Nederland. De super verklaarde vorige maand nog zich in zijn communicatie-uitingen rond het WK daarom uitsluitend op het Oranjelegioen te richten. Toen zei Jumbo "een zorgvuldige afweging" gemaakt te hebben ten aanzien van de wijze waarop de super dit jaar inspeelt op het Oranjegevoel rond het toernooi.



Selectieve westerse cancelcultuur

Het westen boycot het WK voetbal in Qatar en gebruikt daarvoor de slechte werkomstandigheden voor de arbeidsmigranten als argument. Eerder werden ook al zaken aangehaald als de beperkte verkoop van alcoholische drank, het klimaat in het Golfland, het gebruik van airconditioning in stadions, de kuisheidsregels voor in de openbare ruimte, de intolerantie jegens de LHBTI-gemeenschap, de hoge huurprijzen in het land en de arbeidsmigranten die op verzoek van de FIFA hun woningen moesten verlaten.

De Emir van Qatar is de aanhoudende kritiek zat en spreekt van een lastercampagne. "Er zijn nog steeds mensen die het niet kunnen verkroppen dat een Arabisch-islamitisch land een toernooi als het WK organiseert.". De leider van Qatar wees erop dat andere landen en regio's ook grote evenementen hadden georganiseerd, ondanks het feit dat elk van die landen zijn eigen specifieke problemen en uitdagingen heeft.



Bij de Olympische Spelen in China werd in veel mindere mate kritiek geleverd op de Chinese autoriteiten vanwege de miljoen Oeigoeren die vastzitten in Chinese concentratiekampen en tijdens het Eurovisie Songfestival in apartheidsstaat Israël werd niet omgekeken naar de twee miljoen Palestijnen die al tientallen jaren onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven in Gaza, de grootste openluchtgevangenis ter wereld.

Volgens de emir lijdt het Midden-Oosten al tientallen jaren onder discriminatie maar nu een Arabische staat gastland is van het toernooi hebben velen in "invloedrijke posities" aanvallen gelanceerd "in een nog nooit eerder vertoond tempo".

© ANP/Marokko.nl 2022