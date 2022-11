Toenemende arrestaties in Egypte in aanloop naar klimaattop

buitenland 2 nov 15:19

In aanloop naar de klimaattop in Egypte is het aantal arrestaties in dat land toegenomen.

Volgens het Duitse persbureau dpa zijn de afgelopen tijd zo'n honderd mensen opgepakt en volgens de onafhankelijke nieuwssite Mada Masr gaat het om 150 arrestaties. De Verenigde Naties roepen Egypte op om protesten toe te staan. De internationale klimaatconferentie COP27 wordt volgende week georganiseerd in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh. Activisten grijpen die gelegenheid aan om aandacht te vragen voor de autoritaire situatie in het land. Protesteren is in Egypte praktisch verboden en de persvrijheid is beperkt. Volgens mensenrechtenorganisatie Egyptian Front for Human Rights zijn duizenden mensen door de autoriteiten aangeklaagd voor het verspreiden van nepnieuws.

Voor klimaatactivisten hebben de autoriteiten in Sharm-el-Sheikh een speciale zone ingericht. Op sociale media wordt opgeroepen om ook in de rest van het land de straat op te gaan op 11 november. De mensenrechtencommissaris van de VN zegt dat mensen die van plan zijn te demonstreren in Egypte moeite hebben om het land binnen te komen. Hij wil dat Egypte iedereen toelaat en de vrijheid van meningsuiting respecteert. © ANP 2022