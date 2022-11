Risico op water- en voedselschaarste Noord-Afrika en Midden-Oosten door opwarming

Als gevolg van de klimaatverandering loopt het Midden-Oosten groot risico op water- en voedselschaarste en ernstige hittegolven.

Dat staat in een rapport van Greenpeace, dat woensdag werd gepubliceerd.

Het Midden-Oosten als geheel warmt sinds de jaren 80 met een versneld tempo van 0,4 graden per decennium bijna twee keer zo snel op als het wereldgemiddelde. Dat stelt Kathryn Miller, wetenschappelijk adviseur bij Greenpeace Research Laboratories in een verklaring.

Daardoor heeft tegen het eind van deze eeuw 80 procent van de dichtbevolkte steden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika waarschijnlijk minimaal de helft van het warme seizoen last van hittegolven, aldus het rapport. Op sommige plekken kan het tijdens deze hittegolven heter dan 56 graden worden.



Volksgezondheid

Het onderzoek richt zich op Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte, Libanon en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). In die landen is het risico op water- en voedselschaarste volgens het onderzoek zeer groot, wat grote gevolgen heeft voor de landbouw en volksgezondheid.

"Er gaan levens verloren, huizen worden verwoest, oogsten mislukken, middelen van bestaan komen in gevaar en cultureel erfgoed wordt weggevaagd," aldus regionaal directeur Ghiwa Nakat van Greenpeace.

