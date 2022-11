Palestijnen bezorgd: omstreden Netanyahu kan door verkiezingswinst weer premier Israël worden

Een terugkeer van de omstreden Israëlische ex-premier Netanyahu aan de macht lijkt door niets meer in de weg te worden gestaan.

Zijn partij en verwante conservatieve partijen behaalden bij de parlementsverkiezingen dinsdag een duidelijke meerderheid in het parlement, zo blijkt na telling van de meeste stemmen.

De definitieve uitslag wordt donderdag verwacht. Het rechtse religieuze kamp van Netanyahu won volgens Israëlische media 65 van de 120 zetels in het parlement. Dat is meer dan de prognoses meteen na sluiting van de stemlokalen. Netanyahu's Likoed-partij wordt de sterkste kracht, met 31 of 32 afgevaardigden. De opkomst was relatief hoog, met 71,3 procent van de ongeveer 6,8 miljoen stemgerechtigde kiezers.

De Toekomstpartij van premier Yair Lapid zou met 24 zetels op de tweede plaats komen. Voor het eerst in de geschiedenis van Israël lijkt een extreemrechtse alliantie de derde plaats te halen. Onder meer de radicale Religieuze Zionistische partij moet Netanyahu uiteindelijk aan een regeringsmeerderheid helpen.



Corruptie

Netanyahu, tegen wie onderzoeken lopen wegens corruptie, kijkt uit naar zijn tweede comeback als regeringsleider. De 73-jarige politicus is meerdere keren premier geweest, de laatste keer tot juni vorig jaar en in totaal meer dan vijftien jaar. Dat is langer dan wie dan ook in de geschiedenis van Israël. Netanyahu zal proberen een ultrarechtse religieuze coalitie te vormen die hem kan helpen wetgeving aan te nemen om veroordeling te voorkomen.

De Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh uitte zijn bezorgdheid over de zwaai naar uiterst rechts in Israël. Hij vroeg de internationale gemeenschap het Palestijnse volk te beschermen tegen agressief Israëlisch beleid nu racistischere partijen in Israël weer aan de macht zijn gekomen.

