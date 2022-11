Willem-Alexander wil niet zeggen of hij naar WK voetbal in Qatar gaat

Koning Willem-Alexander wil geen uitsluitsel geven over zijn eventuele aanwezigheid bij het WK voetbal in Qatar.

De koning neemt een besluit daarover mede op basis van "persoonlijke gevoelens", liet hij woensdagmiddag in Athene weten na afloop van het staatsbezoek aan Griekenland.

Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat een Nederlandse delegatie naar het evenement gaat. Wie dat zijn, is nog niet bekend. De Tweede Kamer steunde begin vorig jaar nog een motie van de SP om geen kabinetsdelegatie te sturen omdat sommige migranten die betrokken waren bij de bouw van de stadions zouden zijn uitgebuit.

Volgens minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) zal wegblijven van het kabinet bij het WK de mensenrechten in de kleine Golfstaat niet verbeteren. Hij wijst er ook op dat de arbeidsomstandigheden de afgelopen jaren in Qatar zijn verbeterd.



De koning wil niet ingaan op de vraag of hij aanwezig is bij het evenement. "Dit lijkt mij niet de plek om daar nu uitvoerig op in te gaan. Ik denk dat ik het houd bij de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer." Verscheidene pogingen van de aanwezige pers om een antwoord uit de koning te krijgen, mochten niet baten: de koning hield zijn lippen stijf op elkaar. "Op basis van persoonlijke gevoelens maak ik ook een afweging." Wat dat betekent, wil hij niet delen.

Het kabinet hield lang de boot af na de motie van de Kamer. De wens van de volksvertegenwoordiging werd "in beraad" gehouden. Intussen ging het kabinet in gesprek met de autoriteiten van Qatar over verbetering van de arbeidsomstandigheden en de mensenrechten.

