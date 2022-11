Marokko: wetsvoorstel voor verplichte alimentatie bij buitenechtelijk kind

In Marokko wordt binnenkort een wetsvoorstel ingediend bedoeld om vaders van buitenechtelijke kinderen te verplichten om alimentatie te betalen.

Dat meldt de Marokkaanse minister van Justitie Abdellatif Ouahbi.

Er zullen nieuwe procedures worden opgezet die bedoeld zijn om middels DNA-tests het vaderschap te bewijzen om vaders te verplichten kinderalimentatie te betalen tot de 21e verjaardag van het kind. Momenteel zijn moeders van buitenechtelijke kinderen in Marokko op zichzelf aangewezen, vooral als de biologische vader weigert het kind te erkennen.

Volgens de justitieminister kent de totstandkoming van de wet nog veel obstakels. Vooral de inzet van DNA-materiaal is in Marokko juridisch gezien nog een "groot en diep probleem". Ook vanuit religieus oogpunt vormt de wet een uitdaging. De minister verwijst onder meer naar de overlevering van de profeet (saws) 'Het kind is voor de eigenaar van het bed'.



Het ministerie probeert momenteel jurisprudentiële fatwa te verkrijgen voor het wetsvoorstel. Ouahbi voert aan dat de inzet van DNA-materiaal in strafrechtzaken de norm is geworden. Als vaderschap wetenschappelijk en onomstotelijk is bewezen moet de man de kosten voor het kind dragen, ongeacht of hij het kind erkent of voogdij heeft.

"Wie een nacht op het 'tapijt' heeft geslapen moet daarvoor 21 jaar de prijs betalen.", grapte de minister.

