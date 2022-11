Ceuta: omstreden politica ontslagen wegens onwettige uitzettingen illegale Marokkaanse minderjarigen

buitenland 2 nov 20:10

De Spaanse regeringsafgevaardigde in Ceuta, Salvadora Mateos, is ontslagen in verband met de onwettige deportatie van illegale minderjarige Marokkanen.

Tegen de politica van de Socialistische Partij (PSOE) loopt een juridisch onderzoek na het uitzetten van 55 migranten in augustus 2021. Mateos raakte in april van dit jaar ook al in opspraak nadat ze denigrerende opmerkingen maakte over Marokkaanse arbeiders in de Spaanse exclave Ceuta. Toen de grensovergang tussen Marokko en Spanje nog gesloten waren zei de politica dat ze ongeduldig aan het wachten was op haar Marokkaanse schoonmaakster. Meerder politici noemden de uitspraken racistisch en vrouwonterend. Bovendien zouden de uitspraken aanzetten tot klassendiscriminatie. © MAROKKO.NL 2022