Koning Mohammed VI nodigt Algerijnse president Tebboune uit, na 'misgelopen kans' in Algiers

Koning Mohammed VI heeft de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune uitgenodigd voor aan officieel bezoek aan Marokko.

De Marokkaanse koning wil graag een dialoog aangaan met het Algerijnse staatshoofd omdat hij daartoe niet in staat is geweest tijdens de Arabische Top in Algiers.

De uitnodiging van het koningshuis komt na verklaringen van de Algerijnse buitenlandminister Ramtane Lamamra. Die zei in een interview met de Saoedische nieuwszender Al Arabiya dat Algerije rekende op de komst van koning Mohammed VI en dat door zijn afwezigheid de 'Arabische Maghreb' een "kans is misgelopen om de sfeer te sussen".

Mohammed VI had in de afgelopen weken zijn voornemen aangekondigd om aanwezig te zijn op de Arabische top die momenteel plaatsvindt in Algiers. Maar volgens de Marokkaanse buitenlandminister Nasser Bourita kwam er maar geen bevestiging van Algerijnse kant. Zelfs nadat de Marokkaanse delegatie in Algiers informeerde naar de geplande regelingen om de Marokkaanse monarch te ontvangen.



Bourita reageert daarmee op verklaringen van Lamamra die zei dat zijn president van plan was de Marokkaanse koning op het vliegveld te verwelkomen. Maar volgens Bourita is er nooit iets via officiële kanalen gecommuniceerd en dienen "dit soort ontmoetingen niet te worden geïmproviseerd in een luchthavenlounge".

Om de dialoog alsnog plaats te laten vinden ziet Bourita graag dat daad bij woord wordt gevoegd. De minister heeft op de Arabische Top namens het koningshuis een formele uitnodiging gedaan aan Tebboune. "Zijne Majesteit gaf zijn instructies om een ​​open uitnodiging aan president Tebboune te sturen, aangezien deze dialoog niet kon plaatsvinden in Algiers".



Olijftak

Algiers heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging maar het is niet de eerste keer dat koning Mohammed VI een olijftak uitreikt aan president Tebboune.

Mohammed VI heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk een "uitgestoken hand" naar Algerije herhaald, ondanks de verslechtering van de bilaterale betrekkingen. Tijdens meerdere troonredes heeft de Koning het Algerijnse staatshoofd uitgenodigd voor een bezoek aan Marokko en gepleit voor verzoening tussen Rabat en Algiers.

