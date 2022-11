Verdediging wil vrijspraak verdachten moord Ali Motamed

De advocaten van de verdachten van de moord op Ali Motamed eind 2015 in Almere hebben het gerechtshof woensdag gevraagd hun cliënten vrij te spreken.

Volgens de raadslieden is er onvoldoende bewijs tegen Anouar A. (33) en Moreo M. (40). Tegen de twee - in 2019 veroordeeld tot 20 en 25 jaar cel - werden dinsdag in hoger beroep celstraffen van 22 en 24 jaar geëist.

Motamed werd op 15 december 2015 doodgeschoten. De daders leken in rook opgegaan, tot forensisch rechercheurs er in 2016 in slaagden de beveiliging te kraken van de telefoon van een verdachte in een ander onderzoek. Informatie op de telefoon, afgeluisterde gesprekken en nieuw telecomonderzoek leidde de politie vervolgens naar de verdachten.

Volgens justitie is er geen twijfel over hun rol, maar de advocaten denken er anders over. Zo noemde de raadsvrouw van M. de informatie uit de afgeluisterde gesprekken niet te duiden en onbruikbaar. Ook wees ze erop dat haar cliënt niet voldoet aan de door ooggetuigen geschetste signalementen van de daders en benadrukte ze dat de enkelband die M. destijds droeg diverse malen op andere plaatsen was dan de door justitie aan hem toegeschreven cryptotelefoon.



Het OM had betoogd dat M. het toestel als exclusieve gebruiker in zijn bezit had.

Duidelijk beeld

De raadsman van A. voerde een grotendeels juridisch en procedureel verweer, maar kwam inhoudelijk tot dezelfde slotsom als zijn collega: het OM heeft niet genoeg bewijs verzameld voor een veroordeling. "Er ligt onvoldoende om een duidelijk beeld van alle omstandigheden te krijgen."



De dood van de geboren Iraniër Motamed (56) was lang een compleet raadsel. Pas in 2018 bleek dat hij in werkelijkheid vermoedelijk Mohammad Reza Kolahi Samadi was, voor het plegen van een bloedige bomaanslag op het hoofdkantoor van de Republikeinse Partij begin jaren 80 in eigen land ter dood veroordeeld. Bij de aanslag vielen destijds tientallen doden, onder wie kopstukken van het Iraanse regime.

Politieke achtergrond

Het vermoeden dat de mogelijke politieke achtergrond van Motamed een rol heeft gespeeld bij zijn moord, is nooit bevestigd. Weliswaar heeft de AIVD sterke aanwijzingen dat Iran de hand in de liquidatie heeft gehad, in de strafzaken over de moord is dat tot dusverre nooit vastgesteld.



De kwestie speelt nog wel een belangrijke rol in het hoger beroep van de vermeende opdrachtgever voor de moord op Motamed, Naoufal F. Zijn zaak dient later.

Het OM reageert vrijdag nog op het verweer in de zaak van A. Het hof doet 24 november uitspraak.

