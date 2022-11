Primeur in Marokko: bonus om elektriciteitsverbruik te verminderen

marokko 2 nov 20:48

Huishoudens in Marokko komen in aanmerking voor een financiële bonus als ze in november en december het energieverbruik minderen.

Dat melden het Ministerie van Energie en de Rijksdienst voor Elektriciteit en Drinkwater (ONEE). Volgens het ministerie gaat het om een experiment waarbij het energieverbruik in de laatste twee manden van dit jaar vergeleken wordt met het verbruik in dezelfde periode vorig jaar. De bonus zal in de loop van 2023 worden verrekend en de hoogte daarvan ligt in verhouding met de gerealiseerde besparing. Het is de eerste keer dat de autoriteiten een bonus gaan uitkeren aan eindgebruikers om het elektriciteitsverbruik te verminderen. Volgens ONEE bedroeg het landelijke energieverbruik in december en november vorig jaar ongeveer 5,5 terawattuur (TWh). Als met de bonusmaatregel het stroomverbruik 5 procent wordt verminderd dan bespaart dat het verbruik van een stad als Tanger (circa 275 gigawattuur)

De bonusregeling is onderdeel van een bredere aanpak van het energieministerie. Het departement van minister Leila Benali heeft meer dan 80 energie-efficiëntiemaatregelen geïdentificeerd die er voor moeten zorgen dat Marokko in het jaar 2030 minstens 20 procent minder energie verbruikt. Naast de vermindering van het energieverbruik hoopt het ministerie ook dat consumenten meer gaan doen om efficiënter met energieproducten om te gaan.