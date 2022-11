Bourita spreekt over Israël, Frankrijk, Algerije en de oorlog in Oekraïne

De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita sprak met Sky News Arabia en gaf een update over verschillende actuele onderwerpen.

In het interview dat plaatsvond in de marge van de bijeenkomst van de Arabische Liga gaf de minister uitleg over de context van de deelname van Marokko aan de Arabische Top die vandaag en morgen plaatsvindt in de Algerijnse hoofdstad Algiers.

Algerije

De 31e Top van de Arabische Liga vindt plaats op het moment dat de betrekkingen tussen Marokko en Algerije niet bestaan. "Een eenzijdige breuk", benadrukt Bourita.

Rabat neemt desondanks toch deel aan de Top vanwege zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot de Arabische regio, stelt Bourita. "De instructies van Zijne Majesteit specificeren dat het noodzakelijk is om onderscheid te maken tussen wat bilateraal is en wat pan-Arabisch is", onderstreept het hoofd van de Marokkaanse diplomatie.



"De koning was één van de eerste Arabische leiders die zijn bereidheid uitte om de Top bij te wonen. Als hij er vandaag niet is, is dat vanwege overwegingen die de Soeverein kent en vanwege voorwaarden waaraan niet is voldaan", zei Bourita over de annulering van de reis van koning Mohammed VI.

Israël

Volgens Sky News Arabia wordt de samenwerking tussen Rabat en Tel Aviv door "bepaalde Noord-Afrikaanse staten" als een bedreiging gezien. Bourita onderstreepte dat Marokko van geen enkel land "de integriteit of soevereiniteit" bedreigt. "Integendeel!", Marokko zou juist "slachtoffer" zijn.



"Marokko herbergt geen gewapende separatisten die andere Arabische staten bedreigen. Marokko financiert geen enkele militie om een ​​ander land aan te vallen. Marokko heeft daar juist last van.". Volgens Bourita heeft Marokko "het recht om militaire overeenkomsten te vermenigvuldigen" en de lijst van militaire wapenleveranciers, zoals Frankrijk en de Verenigde Staten, "uit te breiden met nieuwe partners".

"Vandaag de dag is er een gewapende militie die dagelijks de oorlog verklaart aan Marokko en die Marokkaanse gebieden aanvalt (...) Ik laat je raden vanwaar", zei Bourita, daarmee toespelend op buurland Algerije die de separatisten van het Polisario-Front herbergt, financiert en bewapent.



"Hoewel het een vreedzaam land is, heeft Marokko niettemin het recht om zijn territoriale integriteit te verdedigen", benadrukte de minister.

Frankrijk

Over de toegenomen spanningen in de diplomatieke betrekkingen tussen Marokko en Frankrijk had de minister weinig te melden. Het Europese land besloot in september vorig jaar om de visumafgifte voor de drie Maghreb-landen te halveren. De strafmaatregel lijkt voor Tunesië en Algerije inmiddels opgeheven maar voor Marokko geldt de beperking nog steeds.



"De willekeurige weigering van Marokkaanse visumaanvragen blijft een soeverein recht van Frankrijk. Voorlopig is dit onderwerp nog in behandeling.", antwoorde Bourita.

Oekraïne

Marokko heeft lange tijd een neutrale positie ingenomen ten aanzien van het conflict in Oekraïne maar stemde onlangs tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) tégen de Russische annexatie van Oekraïense gebieden.



Het standpunt van Marokko is volgens Bourita gebaseerd op drie overwegingen: Ten eerste is Marokko is "tegen de invasie van staten en de inzet van geweld en wapens om conflicten op te lossen" en "ondersteunt het onderhouden van goede betrekkingen met buurlanden".

Ten tweede onderhoudt Marokko "unieke relaties" met zowel Oekraïne als Rusland en ten derde "hecht Marokko veel waarde aan neutraliteit" en houdt zich het liefst afzijdig in conflicten, zowel regionaal als wereldwijd. "Marokko praat met iedereen en heeft met iedereen goede relaties. We zijn noch tégen, noch mèt één van de strijdende partijen.".

Volgens Bourita ging de laatste VN-stemming van Marokko niet over het conflict an sich maar eerder over de zelfverklaarde republieken in Oekraïne. "Voor ons gaat de erkenning van staten via hun lidmaatschap van de Verenigde Naties. We erkennen daarom alleen staten die legitimiteit hebben bij de Verenigde Naties.", aldus buitenlandminister Bourita.

