Saoedi-Arabië organiseert eerstvolgende Arabische Top

De 32e Arabische Top zal volgend jaar worden gehouden in Saoedi-Arabië.

De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, prins Faisal bin Farhan, maakte het nieuws vandaag bekend tijdens de top van de Arabische Liga .

"Op basis van de bereidheid van het koninkrijk om de duurzaamheid van de bestaande samenwerking te verzekeren, kondigen we aan dat ons land gastheer zal zijn van de 32e zitting van de Raad van de Arabische Liga op topniveau. We verwelkomen leiders in hun tweede land", zei hij.

De top van de Arabische Liga, die dinsdag van start ging, werd vandaag afgesloten met een gezamenlijke verklaring waarin het belang werd benadrukt van het versterken van de banden tussen de Arabische staten om de uitdagingen aan te gaan die de ontwikkeling van de regio belemmeren.



De 'Verklaring van Algiers' omvat het belang van het opstaan ​​tegen alle vormen van inmenging in de interne aangelegenheden van Arabische staten, en uitgebreide steun voor landen die te maken hebben met politieke crises, zoals Libië, Libanon en Jemen.

De Arabische leiders spraken ook hun steun uit voor de Palestijnse zaak en benadrukten hun vastberadenheid om het land te blijven steunen in zijn strijd voor onafhankelijkheid na decennia van apartheid en geweld. Aan het einde van de beraadslagingen keurde de Raad ook de oprichting goed van het Arabisch Centrum voor Studies over Economische en Sociale Empowerment in de staat Palestina.

