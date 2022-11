VN: dreigende hongersnood voor miljoenen mensen in Zuid-Soedan

Voor bijna acht miljoen inwoners van Zuid-Soedan, ongeveer twee derde van de bevolking van het Afrikaanse land, dreigt hongersnood.

Daarvoor waarschuwen de Verenigde Naties in een donderdag verschenen rapport.

"Honger en ondervoeding nemen toe in door overstromingen, droogte en conflicten getroffen gebieden van Zuid-Soedan, waarbij sommige gemeenschappen waarschijnlijk met hongersnood zullen worden geconfronteerd als de humanitaire hulp niet wordt volgehouden en de maatregelen voor klimaatadaptatie niet worden opgeschaald", valt te lezen in de rapportage.

In het gezamenlijke rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie, UNICEF en het Wereldvoedselprogramma (WFP) staat dat het percentage mensen dat te maken heeft met grote voedselonzekerheid en ondervoeding "op het hoogste niveau ooit is", zelfs hoger dan tijdens de burgeroorlogen die uitbraken in 2013 en 2016.



Klimaatverandering

Vooral klimaatverandering is verantwoordelijk voor de verslechterde humanitaire situatie, zegt Makena Walker van het WFP in Zuid-Soedan. "Het land staat in de frontlinie van de klimaatcrisis. Elke dag verliezen families hun vee, huizen en velden door het extreme weer." Half oktober meldden de VN dat 900.000 mensen door de overstromingen zijn getroffen.

Zuid-Soedan is een van de armste landen ter wereld. Burgeroorlogen in het land hebben bijna 400.000 mensen het leven gekost.

© ANP 2022