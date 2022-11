Pakistaanse ex-premier beschoten

De Pakistaanse ex-premier Imran Khan is beschoten op een politieke bijeenkomst in de oostelijke provincie Punjab.

Volgens de woordvoerder van de politicus is zijn toestand stabiel. Khan (70) werd geraakt in zijn been.

De dader is doodgeschoten. Imran Ahmad was van augustus 2018 tot begin april dit jaar regeringsleider. Hij verloor toen het vertrouwen van het parlement, als eerste premier in de Pakistaanse geschiedenis.

Khan wil met zijn aanhangers vervroegde verkiezingen afdwingen.

