Kabinet gaat excuses maken voor het Nederlandse slavernijverleden

Het kabinet gaat in december excuses maken voor het Nederlandse slavernijverleden, bevestigen ingewijden een bericht van RTL Nieuws.

De verwachting is dat de excuses in december worden aangeboden als het kabinet reageert op het rapport van het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden.

Een van de aanbevelingen hieruit is ook om excuses aan te bieden. Er wordt verder 200 miljoen euro vrijgemaakt voor een bewustzijnsfonds. Hiermee worden bijvoorbeeld lespakketten voor scholen betaald. Ook komt er 27 miljoen euro voor een slavernijmuseum, dat in Amsterdam zal komen.

Het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden zei afgelopen zomer dat Nederland moet erkennen dat het misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd met de slavenhandel, die voortduurde tot 1863, en daar excuses voor moet maken. Ook moet de overheid volgens het college bereid zijn om dit "historische onrecht" en de langdurige gevolgen daarvan te herstellen.



Regeerakkoord

In het regeerakkoord heeft het kabinet al gezegd dat het in 2023 extra aandacht wil besteden aan het slavernijverleden. "We willen meer aandacht geven aan onze gezamenlijke geschiedenis." Naar dat herdenkingsjaar in teken van dit slavernijverleden heeft koning Willem-Alexander ook verwezen in zijn laatste troonrede.

De burgemeesters van Rotterdam, Utrecht en Middelburg hadden donderdagmiddag al gepleit voor excuses. Een woordvoerder van Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam, spreekt van "goed nieuws" dat het kabinet dit volgens ingewijden gaat doen. De burgemeester van Middelburg, Harald Bergmann, zegt blij te zijn met het besluit.



In 2020 wees premier Mark Rutte het idee om excuses te maken nog van de hand. Hij vreesde dat dit het maatschappelijke debat niet zou helpen en juist zou tot polarisatie. In aanloop naar herdenkingsjaar klonk de roep om excuses echter steeds luider en was ook de Tweede Kamer hier duidelijk mee bezig.

Slavernijverleden

Afgelopen zomer maakten Kamerleden van D66, PvdA, GroenLinks, SP, CDA, BIJ1, ChristenUnie en Volt bijvoorbeeld een reis naar Caribisch Nederland en Suriname om zich daar te verdiepen in het slavernijverleden.



Zij adviseerden het kabinet om excuses te maken. Rutte zei in de zomer dat hij nog een aantal gesprekken wilde voeren over het slavernijverleden, maar sprak toen ook de verwachting uit later dit jaar een "volgende stap" te kunnen zetten.

Het kabinet is niet de eerste instantie in Nederland die excuses aanbiedt voor de slavenhandel. Eerder boden onder meer de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, De Nederlandsche Bank en de provincie Noord-Holland excuses aan voor hun rol in het slavernijverleden.

De gemeente Middelburg heeft het voornemen uitgesproken om dit op het juiste moment te doen.

© ANP 2022