Marokko: werkloosheidscijfer licht gedaald in september

Het werkloosheidspercentage in Marokko is in de maand september gedaald van 11,8 naar 11,4 procent.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Bureau voor Planning en Statistiek HCP. Het werkeloosheidscijfer in landelijke gebieden is met 15 procent hoger dan in stedelijke gebieden (5,2 procent). Bovendien nam het aantal banen in het derde kwartaal af met 58.000 banen, na een verlies van 194.000 banen op het platteland en het creëren van 136.000 banen in de stedelijke gebieden. Het aantal werkloze jongeren (15-24 jaar) steeg van 31 naar 31,7 procent. Onder afgestudeerden daalde het aantal werklozen van 18,7 naar 17,7 procent.

De arbeidsparticipatie daalde op nationaal niveau van 39,8 naar 39 procent. De daling komt door de afname in het aantal werkenden in landelijke gebieden (47,7 naar 45,5 procent). In stedelijke gebieden nam de arbeidsparticipatie juist toe (35,6 naar 35,7 procent). De arbeidsparticipatiekloof tussen mannen en vrouwen is licht geslonken; 62,9 procent van de mannelijke beroepsbevolking heeft een baan, tegenover 15,9 procent van de vrouwen. De cijfers stonden een jaar geleden nog op respectievelijk 63,1 en 17,1 procent.