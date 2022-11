Tanger: politie onderschept 2200 liter lachgas, 5 arrestaties

De politie in Tanger heeft woensdag vijf mannen aangehouden voor hun betrokkenheid bij de handel in lachgas voor recreatieve doeleinden.

De verdachten zijn tussen de 21 en 33 jaar oud en werden gearresteerd in het kader van een lopend onderzoek na de inbeslagname van 520 flessen met in totaal 1.133 liter lachgas in een magazijn in Tanger eerder deze week.

Politieonderzoek leidde naar de identiteit van de vijf verdachten. Tijdens de arrestatie nam de politie nog eens 1.075 liter lachgas in beslag. Ze werden aangetroffen in een loods in de gemeente Sabt Zenatm aan de rand van Tanger.



Het recreatief gebruik van lachgas in ballonnen is verboden in Marokko. Toch wint het gebruik van lachgas steeds meer terrein.

© MAROKKO.NL 2022