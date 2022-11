UM6P opent eerste universiteitssynagoge van Marokko

Het Mohammed VI Polytechnische Universiteit (UM6P) in Marokko heeft woensdag de eerste universiteitssynagoge ingehuldigd.

Het eerste in zijn soort in de Arabische wereld. De Joodse gebedsruimte bevindt zich naast de universiteitsmoskee en weerspiegelt de lange geschiedenis van religieuze coëxistentie en tolerantie van Marokko.

De synagoge draagt de naam Beit Allah (Arabisch voor 'Huis van God'). De synagoge zal naar verwachting tal van religieuze diensten verlenen aan de Joodse gemeenschap op de campus.

"Het is geen grote synagoge, maar biedt genoeg ruimte voor een minyan [het quorum van 10 mannen vereist voor openbare Joodse gebedsdiensten]", zegt Boudra El Mehdi van de Mimouna vereniging tegen The Media Line. "De Torah-rollen en alle religieuze artikelen zijn geschonken door de Joodse gemeenschappen van Fez en Marrakech,". De synagoge zou ook dienen als een plek voor moslimstudenten die meer willen weten over het jodendom.



De inhuldigingsceremonie dinsdag werd bijgewoond door Jacky Kadosh, president van de Joodse Gemeenschap van Marrakech-Essaouira. Op de deur van de synagoge werd een 'mezoeza' geplaatst; een Hebreeuws gravering van een vers uit de Thora bedoeld om Joden te herinneren aan hun verplichting jegens God.

Na de ceremonie leidden leden van de Joodse gemeenschap in Marrakech en Fez het eerste gebed in het gebedshuis. Senior rabbijn van de Joodse Raad van de VAE Rabbi Elie Abadie en president van de Egyptische Joodse gemeenschap Magda Haroun woonden ook het evenement bij.

Met de komst van de nieuwe synagoge hoopt voorzitter van de Egyptische Joodse Gemeenschap Magda Haroun dat "dit op een dag in andere landen wordt herhaald; niet alleen de opening van een synagoge maar de aanvaarding van de andere is heel specifiek voor Marokko.".

