Wereldbank: klimaatverandering vereist investering van $78 miljard van Marokko

Marokko moet tegen het jaar 2050 ruim 78 miljard dollar investeren om zich aan te passen aan het klimaat.

Dat is de belangrijkste boodschap van het rapport over klimaat en ontwikkeling dat vandaag door de Wereldbank is gepubliceerd.

Prioritaire investeringen worden aanbevolen door de Wereldbank om het hoofd te bieden aan waterschaarste, overstromingen, energietransitie en andere fenomenen die aanzienlijke verliezen in het BBP kunnen veroorzaken als er niets wordt gedaan.

"Nu investeren in klimaatactie zal Marokko aanzienlijke voordelen opleveren, nieuwe banen creëren, plattelandsgebieden nieuw leven inblazen en het land transformeren in een groene industriële hub, terwijl het helpt om zijn ontwikkelingsdoelen in bredere zin te bereiken.", luidt het devies.



Het vereiste investeringsbedrag is volgens Carole Megevand (Werelbank MENA-regio) gelijk aan 3,5 procent van het BBP over de hele periode. "De realisatie van deze investeringen zal geleidelijk gaan maar de winstgevendheid zal aanzienlijk zijn". Door nu in te grijpen kan Marokko volgens het rapport transformeren in een exportcentrum en een aantrekkelijke omgeving worden voor buitenlandse directe investeringen.

Het grootste deel van het geld zal moeten worden gestoken in het vergroenen van de economie en het verminderen van de CO2-uitstoot, waarvan het leeuwendeel plaats moet vinden in de jaren 2030 en 2040. Deze investeringen moeten volgens Megevand voor 85 procent worden gedekt door de particuliere sector.



CO2-uitstoot

Het koolstofarm maken van de economie wordt een grote uitdaging voor Marokko, ondanks de vermindering van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de massale inzet van zonne- en windenergie. Volgens de prognose van de autoriteiten zou het land tegen 2050 meer dan 85 procent van de elektriciteitsmix uit hernieuwbare energiebronnen kunnen produceren, vergeleken met 19,5 procent in 2021.

De vermindering van CO2-uitstoot kan de komende vijf jaar echter zorgen voor 140.000 banen in de sectoren hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. De winst op het gebied van werkgelegenheid zou zelfs nog groter kunnen zijn als rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van groene waterstof, elektrische mobiliteit of andere groene industriële investeringen. Het rapport schat de investeringskosten op ongeveer $ 53 miljard en die zullen grotendeels door de private sector worden gedaan.



Ook het netto economisch effect kan zeer positief zijn: minder invoer van fossiele brandstoffen en ammoniak, meer energiezekerheid, minder luchtvervuiling en minder kwetsbaarheid voor internationale schokken op de koolwaterstofprijzen.

CO2-vermindering kan Marokko zelfs in staat stellen om netto-exporteur van groene energie en groene waterstof te worden en van het land een knooppunt maken voor groene industriële investeringen en export, met name naar de Europese Unie.



Kwetsbaarheid

Marokko is een gebied met een hoge klimatologische kwetsbaarheid en daarom één van de landen ter wereld die het meest worden getroffen door waterstress. Het land nadert de absolute drempel van 500 kubieke meter per jaar per inwoner. Steeds frequentere en ernstigere droogtes zijn een belangrijke bron van macro-economische volatiliteit en een bedreiging voor de voedselzekerheid.

In het rapport wordt het scenario geschetst van een vermindering van 25 procent van de waterbeschikbaarheid. In combinatie met een daling van de landbouwopbrengsten als gevolg van klimaatverandering kan dit resulteren in een vermindering van 6,5 procent van het BBP. Het scenario is reëel en gemodelleerd naar de trend die de afgelopen decennia is waargenomen.



Een verlies van 6,5 procent van het BBP betekent een daling van het landbouw-BBP van 9,3 procent met een desastreus effect op de voedselzekerheid. Ongeschoolde banen in de landbouw zullen met 10 procent afnemen en het land zal meer landbouwproducten moeten importeren met een groter tekort op de handelsbalans als gevolg.

Plattelandsvlucht

Een andere impact die door de auteurs van het rapport wordt aangekaart is de plattelandsvlucht. Het rapport schat dat 1,9 miljoen mensen kunnen besluiten om naar stedelijke gebieden te migreren om te ontsnappen aan de gevolgen van waterstress.



De oplossing moet volgens de Wereldbank een alomvattend antwoord zijn op dit probleem. Zich niet enkel beperken tot het opzetten van nieuwe waterinfrastructuren maar uitstrekken tot het bestuur van de sector, het beheer van de hulpbron en de optimalisatie van het gebruik. "Internationale ervaring leert dat de inzet van hydraulische infrastructuur een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde is om de effecten te verzachten", leest het rapport.

Overstromingen

Marokko is ook gevoelig voor overstromingen, een ander klimaatprobleem dat in het rapport wordt behandeld. Zo zijn er in de afgelopen twee decennia twintig grote gebeurtenissen geregistreerd, met gemiddelde directe verliezen die worden geschat op $ 450 miljoen per jaar.



De overstromingen hebben vooral effect op kwetsbare huishoudens. De stijgende zeespiegel verergert de overstromingen in kustgebieden waar meer dan 65 procent van de bevolking woont en waar 90 procent van de industrie is geconcentreerd.

Volgens Megevand heeft Marokko weliswaar een geavanceerd rampenrisicobeheer- en financieringssysteem, maar zijn deze nog niet volledig operationeel. "Het optimale investeringsniveau is 67 tot 90 miljoen dollar per jaar, wat overeenkomt met 15 tot 20 procent van de gemiddelde jaarlijkse verliezen. Dit niveau sluit aan bij de bedragen die zijn geprogrammeerd in de PNI 2016-2036. Maar deze investeringen zijn nog niet volledig uitgevoerd", aldus de Wereldbank-expert.

