Arabische Liga veroordeelt westerse lastercampagnes tegen Qatar

Arabische leiders hebben zich uitgesproken over de lastercampagnes tegen Qatar als gastland van het Wereldkampioenschap voetbal.

In de slotverklaring van de Arabische top, die momenteel plaatsvindt in Algiers, zeggen de leiders dat er sprake is van een "tendentieuze campagnes van denigrerende ondervragingen".

De Arabische leiders bevestigden hun steun voor Qatar en hun volledige vertrouwen in het vermogen van het land om een "​​uitzonderlijke editie van deze wereldcompetitie" te organiseren.

Gastland Qatar heeft tientallen miljarden dollars uitgegeven om het toernooi te organiseren maar ziet dat het westen van alles aangrijpt om het toernooi te boycotten. Volgens de emir van Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, is er een "ongekende campagne" gaande tegen zijn land.



Het voetbaltoernooi, dat op 20 november begint, wordt door het westen geboycot vanwege de omstandigheden waarin arbeiders moesten werken bij de bouw van infrastructuur en stadions. Die omstandigheden zouden zo slecht zijn geweest dat er ook veel mensen gewond zijn geraakt of om het leven zijn gekomen.

Volgens de emir is de kritiek over de arbeidsomstandigheden van gastarbeiders achterhaald. Er is al veel gedaan om hun situatie te verbeteren.

Ook is er kritiek op de toewijzing van het WK aan Qatar, er zou sprake zijn van omkoping en is er veel kritiek van milieuclubs op onder meer het gebruik van airco in stadions.

Wel is duidelijk dat de kritiek veel luider klinkt dan bij voorgaande WK-toernooien die plaatsvonden in bijvoorbeeld Zuid-Afrika en Brazilië, landen waar de arbeidsomstandigheden en mensenrechten ook niet al te best zijn.

© MAROKKO.NL 2022