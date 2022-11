Liberiaanse president Weah steunt aanleg gaspijpleiding Marokko-Nigeria

De president van Liberia, George Weah, heeft zijn steun uitgesproken voor het gaspijpleidingproject van Marokko en Nigeria. duidelijke en volledige steun aan voor het strategische project van de Nigeriaans-Marokkaanse gaspijpleiding , die naar verwachting de kustlanden van West- en Noord-Afrika en de Golf van Guinee zal verbinden met de twee oevers van de Middellandse Zee.

Weah was zaterdag eregast van de 14e sessie van het Mides Forum in Tanger en heeft opgeroepen tot meer investeringen in het prestigieuze energieproject.

"Afrika heeft investeringen nodig in de gezondheids- en farmaceutische sector en partnerschappen in de infrastructuur- en energiesectoren", zei president George Weah tijdens de officiële openingsceremonie van de bijeenkomst.

"We zijn ervan overtuigd dat dit grootschalige energieproject een impuls zal geven aan economische integratie, alle deelnemende landen ten goede zal komen en hen de mogelijkheid zal geven hun industriële capaciteiten te verdubbelen.".



Het Liberiaanse staatshoofd riep ook op tot de oprichting van "meer praktische en wederzijds voordelige Noord-Zuid-samenwerkingsdynamieken" om Afrikaanse landen in staat te stellen externe economische schokken beter te weerstaan.

Gaspijpleiding

De pijpleiding die aardgas vanuit het zuiden van Nigeria naar Marokko moet transporteren loopt straks door 13 landen in West-Afrika. Marokko en Nigeria hebben in oktober overeenkomsten gesloten met Mauritanië en Senegal over het doorlaten van de gaspijpleiding.



Nigeria, lid van de OPEC, heeft enorme gasreserves, de eerste in Afrika en de zevende in de wereld. De gaspijpleiding maakt het mogelijk om gas te transporteren naar 15 West-Afrikaanse landen en via Marokko naar Spanje en de rest van Europa.

Het prestigieuze project heeft een geschat prijskaartje van 25 miljard dollar.

