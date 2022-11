Populariteit Badr Hari en Mocro Maffia stuwen groei Videoland

Streamingdienst Videoland heeft in het derde kwartaal opnieuw nieuwe abonnees getrokken.

Inmiddels zijn er meer dan 1,1 miljoen accounts, meldt moederbedrijf RTL Group.

Volgens het mediaconcern wordt de groei van Videoland dit jaar vooral geholpen door de populariteit van de kickbokswedstrijden van Glory en de series Mocro Maffia en The Handmaid’s Tale. Een kwartaal geleden zat Videoland nog op iets minder dan 1,1 miljoen abonnees. Ten opzichte van vorig jaar rond deze tijd is de interesse in Videoland met bijna 10 procent gestegen.

RTL Group timmert ook in Duitsland hard aan de weg met streaming. Het aantal lidmaatschappen van zijn Duitse dienst RTL+ steeg met bijna 54 procent tot ruim 3,6 miljoen. Die forse groei is voornamelijk te danken aan een partnerschap met Deutsche Telekom dat RTL+ Premium heeft opgenomen in zijn bundel voor Magenta TV.



195 miljoen euro omzet

Samen waren Videoland en RTL+ in de eerste negen maanden van dit jaar goed voor 195 miljoen euro omzet. Dat is ruim een vijfde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Streaming was daarmee een belangrijke groeimotor voor de resultaten van RTL Group als geheel. De concernopbrengsten dikten met 12 procent aan tot ruim 5 miljard euro.

Topman Thomas Rabe spreekt van "solide" resultaten in het licht van de uitdagende economische omstandigheden en de impact hiervan op advertentiemarkten. Hij benadrukt daarbij dat productiehuis Fremantle flink verder is gegroeid.



Verwachtingen vierde kwartaal

"Als we kijken naar het vierde kwartaal, verwachten we dat de uitdagende advertentiemarktomgeving zal aanhouden, vooral in Duitsland", stelt Rabe. Maar volgens hem moet het nog wel lukken om aan de eerder gestelde financiële winstverwachting voor het hele jaar te voldoen.

