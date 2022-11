Oproep FIFA aan WK-deelnemers: stel voetbal centraal in Qatar

De mondiale voetbalbond FIFA heeft alle deelnemers aan het WK opgeroepen om zich in Qatar alleen met voetbal bezig te houden.

In een brief aan de 32 deelnemende landen vragen FIFA-voorzitter Gianni Infantino en secretaris-generaal Fatma Samoura om ervoor te zorgen dat "voetbal niet wordt meegesleept in alle ideologische en politieke gevechten die in de wereld bestaan".

De FIFA lijkt daarmee ook te verwijzen naar de openlijke kritiek die sommige landen uiten op onder meer de mensenrechten en arbeidsomstandigheden in Qatar. "Laten we ons nu alsjeblieft focussen op het voetbal", staat in de brief van de FIFA, die Sky Sports in handen heeft.

"We weten dat de voetbalwereld niet in een vacuüm leeft en we zijn ons ervan bewust dat er veel uitdagingen en problemen van politieke aard in de wereld zijn. Maar laat alsjeblieft niet gebeuren dat het voetbal wordt meegesleept in alle ideologische en politieke gevechten die in de wereld bestaan. Bij de FIFA proberen we alle meningen en overtuigingen te respecteren, zonder de rest van de wereld morele lessen op te leggen."



Hoewel de FIFA-top vooral in algemeenheden praat, lijkt de brief bedoeld als oproep aan de WK-deelnemers om zich niet over politieke en maatschappelijke zaken uit te laten in Qatar. De afgelopen weken en maanden hebben enkele landen dat wel gedaan.

Statements vanuit bonden

Zo publiceerde de Australische voetbalbond eind vorige maand een video, waarin de spelers Qatar oproepen om zich meer in te zetten voor onder meer arbeidsmigranten en de lhbti-gemeenschap in het land. De Deense voetballers laten hun familieleden thuis, als protest tegen de mensenrechtensituatie in Qatar. Vrijwel alle sponsoren van de Nederlandse voetbalbond KNVB mijden het WK ook.



Aanvoerder Virgil van Dijk van Oranje draagt in Qatar de OneLove-band, net als de captains van zeven andere teams. De OneLove-band staat voor verbinding en is tevens bedoeld als signaal tegen alle vormen van discriminatie. Hoewel de FIFA formeel geen toestemming heeft gegeven voor het dragen van die band op het WK, gaat het Nederlands elftal dat volgens de KNVB wel 'gewoon' doen.

FIFA formuleert inclusie

"Eén van de grote krachten van onze wereld is haar diversiteit", schrijft de FIFA. "En als inclusie iets betekent, dan is het wel respect voor die diversiteit. Geen mens, geen cultuur en geen land is 'beter' dan een andere. Dit principe is de basis van wederzijds respect en non-discriminatie en ook een van de kernwaarden van het voetbal. Laten we dat allemaal in gedachten houden en het voetbal centraal stellen."

