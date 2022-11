Zweden komt Turkije tegemoet voor goedkeuring NAVO-lidmaatschap

De pas aangetreden rechtse regering in Zweden zal afstand nemen van de Syrisch-Koerdische militie YPG.

Ze wil zo Turkije tegemoetkomen, zei minister van Buitenlandse Zaken Tobias Billstrom tegen de Zweedse publieke omroep. Turkije heeft nog altijd niet officieel ingestemd met de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. Turkije beschouwt de YPG als een terroristische organisatie en als een verlengstuk van de Turks-Koerdische PKK. Die organisatie wordt door Turkije, de Europese Unie en de Verenigde Staten als terreurgroep gezien. Volgens de Turken steunen Zweden en Finland echter beide organisaties, in het geval van Zweden ook met wapens.

Zweden ontkent dat, maar heeft net als Finland wel de wapenexport naar Turkije verboden toen dat land in 2019 in Syrië een offensief begon tegen de YPG. De twee landen zagen de Syrische Koerden destijds als een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen Daesh, net zoals de Verenigde Staten dat deden.

Prioriteit

Billstrom zei zaterdag echter dat de YPG zo nauw gelieerd is aan de PKK, dat dit goede banden met Turkije in de weg staat. Voor Zweden heeft NAVO-lidmaatschap de hoogste prioriteit, benadrukte hij. Zijn uitspraken komen enkele dagen voordat premier Ulf Kristersson naar Ankara gaat om met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan te overleggen over het NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden.

De twee landen zochten toenadering tot het bondgenootschap na de Russische inval in Oekraïne. Van de dertig lidstaten hebben er inmiddels 28 ingestemd met de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. Behalve Turkije moet ook Hongarije nog goedkeuring geven.

