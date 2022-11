Hoekstra: te weinig grip op migratie, dit is niet vol te houden

Nederland heeft te weinig grip op migratie, vindt CDA-leider en vicepremier Wopke Hoekstra "Dit is op deze manier niet vol te houden.

Daarvoor hebben we niet de ruimte, en niet de woningen", zei hij in een toespraak op het partijcongres van de christendemocraten.

Hoekstra wijst op recente cijfers over de bevolkingsgroei. Die laten zien dat er in Nederland in de eerste negen maanden van dit jaar 190.000 mensen zijn bijgekomen. "Dat zijn er meer dan de inwoners van een stad als Breda of Nijmegen", aldus de CDA-leider. "Volgens mij ziet iedereen dat dit onze spankracht als samenleving overstijgt."

Binnen de regeringscoalitie wordt momenteel gesproken over een nieuwe wet die tot een betere spreiding van asielzoekers over gemeenten moet . Het CDA heeft zich in die discussie geschaard achter D66 en de ChristenUnie, die gemeenten desnoods willen verplichten meer asielzoekers op te nemen. De VVD heeft daar grote moeite mee.



Instroom

Maar net als de VVD, vindt het CDA naast de spreiding ook de instroom een probleem. "Natuurlijk willen we mensen die vluchten voor vervolging blijven helpen", zegt Hoekstra. Maar van lokale CDA-bestuurders en mensen die betrokken zijn bij de asielopvang hoort hij vaak de boodschap: "we houden dit niet vol".

In zijn toespraak hekelde Hoekstra ook wat hij een "on-Nederlandse polarisatie in politiek en samenleving" noemt. Hij noemde daarbij PVV-leider Geert Wilders, die CDA-minister Hugo de Jonge in een tweet toebeet dat die zijn eigen volk haat, en FVD-voorman Thierry Baudet die de Russische inval in Oekraïne de meest hoopvolle gebeurtenis uit zijn leven noemde. "Afbraak als politiek verdienmodel", aldus de CDA-leider.



Theo Bovens

De CDA-leden kozen tijdens het congres voormalig gouverneur van Limburg Theo Bovens tot lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Hij was door het partijbestuur voorgedragen en er was geen tegenkandidaat. Bovens vertrok vorig jaar uit Limburg nadat twijfels waren gerezen over de integriteit van het provinciebestuur waaraan hij leiding gaf.

Tijdens het congres waren er ook bloemen voor de oud-bewindslieden Ank Bijleveld en Mona Keijzer. Bijleveld trad terug als minister van Defensie naar aanleiding van de chaotisch verlopen evacuatie van Nederlanders uit Afghanistan na de machtsovername daar door de Taliban. Keijzer werd uit het vorige kabinet gezet nadat zij zich als staatssecretaris van Economische Zaken tegen het toen geldende coronabeleid had gekeerd. Het betekende voor beiden een afscheid van de landelijke politiek.

