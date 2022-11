VAE blijven de wereld voorzien van olie- en gasleverancier 'zolang als nodig'

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) blijven leverancier van gas en olie "zolang als dat nodig is", zei president Mohammed bin Zayed al-Nahyan op de VN-klimaattop COP27.

Volgens hem worden de VAE gezien als "een verantwoordelijke leverancier van energie". Dit jaar is de klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh.

Volgend jaar reizen wereldleiders af naar Dubai in de VAE. Dan moet er een evaluatie volgen van in hoeverre landen op weg zijn om doelen te halen die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.

In Parijs werd in 2015 afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden - en bij voorkeur tot 1,5 graad. Volgens het VN-milieubureau is de aarde nu op weg om aan het einde van deze eeuw zo'n 2,5 graden warmer te zijn. Om de doelen te halen moet de uitstoot van broeikasgassen drastisch verlagen. Deze uitstoot komt onder meer vrij bij het gebruik van fossiele brandstoffen.

