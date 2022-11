IMF-topvrouw: wereldwijde inflatie lijkt piek te hebben bereikt

EL-SHEIKH (ANP/BLOOMBERG) - De wereldwijde inflatie lijkt een piek te hebben bereikt.

Dat zei topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op de klimaattop in Egypte.

Volgens haar zal de inflatie de komende tijd nog wel hardnekkig hoog blijven. Later deze week komen belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten naar buiten. Daaruit zou een verdere afzwakking van de inflatie in 's werelds grootste economie in oktober naar voren moeten komen.

Georgieva zegt niet vooruit te willen lopen op die cijfers, maar denkt dat het zeer goed mogelijk is dat er een piek is bereikt. Ze stelt verder dat centrale banken terecht eensgezind zijn bij de bestrijding van de inflatie door rentes fors te verhogen.

Maar het zal lastig worden om de inflatie echt snel te laten dalen tot het gewenste niveau van circa 2 procent, denkt de IMF-directeur. De energieprijzen blijven namelijk hoog, net als prijzen voor levensmiddelen.

Ook zijn er nog altijd verstoringen in toeleveringsketens.

