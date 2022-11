Prins Moulay Rachid namens koning aanwezig op klimaattop in Egypte

Prins Moulay Rachid is namens koning Mohammed VI aanwezig op de klimaattop COP27 die momenteel plaatsvindt in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh.

Prins Moulay Rachid werd bij aankomst in het International Conference Centre verwelkomd door de Egyptische president Abdel Fattah Al-Sissi en VN-secretaris-generaal António Guterres.

Zo'n 110 staatshoofden en regeringsleiders zijn aanwezig op de klimaattop, onder wie ook premier Mark Rutte, de Amerikaanse president Joe Biden en de onlangs tot president van Brazilië verkozen Luiz Inácio Lula da Silva.

Het zal op de top zowel gaan over het tegengaan van klimaatverandering, als over aanpassing aan de opwarming die al onvermijdelijk is. De kosten van zulke aanpassingen én die voor schadeherstel komen ditmaal naar verwachting extra prominent aan de orde. Ontwikkelingslanden willen compensatie voor de gevolgen van bijvoorbeeld toenemende droogte en overstromingen.



De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Sameh Shoukry is de voorzitter van deze klimaattop. Hij staat de komende twee weken voor de moeilijke taak om een verdeelde wereld achter gezamenlijke klimaatafspraken te krijgen.

Sharma stond tijdens de openingsceremonie stil bij de vorige top in Glasgow en bedankte alle landen die sindsdien hun klimaatambities hebben verhoogd, Australië voorop. Ook wees hij op de vele crises in de wereld, van de klimaatcrisis tot de "brute" Russische inval in Oekraïne.

De Chinese president Xi Jinping wordt niet verwacht. China heeft wel een afvaardiging gestuurd. De ijzige diplomatieke relatie tussen China en de VS van de laatste tijd wordt ook gezien als een flink struikelblok.

