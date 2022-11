Marokko: ook Ministerie van Financiën ontkent aanpassingen douaneregels

Het Ministerie van Financiën ontkende zondag dat er sprake is van nieuwe douanebeperkingen voor reizigers die Marokko aandoen.

De financiële afdeling, die verantwoordelijk is voor de Douane en Indirecte Belastingen (ADII), reageert daarmee op berichtgevingen dat er nieuwe strengere regels zouden zijn ingevoerd.

"Het ministerie van Economische Zaken en Financiën weerlegt categorisch deze ongegronde beschuldigingen en bevestigt dat de douanevoorschriften geen verandering hebben ondergaan en dat de douanecontrole op geen enkele manier betrekking heeft op geschenken en persoonlijke bezittingen die zijn meegebracht door Marokkaanse reizigers, waaronder de in het buitenland wonende Marokkanen", leest het persbericht.

De douane reageerde vorige week al op de nepnieuws-berichten en ontkende dat er sprake was nieuwe regels of een aangescherpte handhaving op de reeds geldende voorschriften. De geruchten werden versterkt door het opduiken van informatieposters op Marokkaanse luchthavens, maar die dienden echter enkel als aanduiding van reeds geldende regels.



Voorwerpen en geschenken met een waarde van minder dan 2000 DH (€ 180) zijn vrijgesteld van belastingen. Voor duurdere geschenken en producten moeten reizigers inderdaad belasting betalen. De regel is echter niet nieuw en geldt al sinds 1977, en werd opnieuw bekrachtigd in 2012 (decreet nr. 2-12-594). Ook zou het niet kloppen dat de douane daar nu strenger op zou controleren.

Bovendien zijn Marokkanen (MRE's) vrijgesteld van het betalen van rechten en belastingen voor familiegeschenken (geïmporteerd in beperkte hoeveelheden en zonder commercieel karakter) waarvan de waarde minder is dan 20.000 DH per kalenderjaar.

"Artikelen die boven deze drempels worden ingevoerd, zijn onderworpen aan de rechten en belastingen die van toepassing zijn op invoer volgens het geldende tarief", aldus ADII.

