Troonrede Groene Mars: Marokko steekt € 7 miljard in ontwikkeling zuidelijke regio's

In de zuidelijke provincies van Marokko zijn momenteel grote ontwikkelingsprojecten gaande die gezamenlijk meer dan 77 miljard DH (€ 7 miljard) kosten.

Dat zei de Marokkaanse koning Mohammed VI zondag tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van de 47e verjaardag van de Groene Mars.

De ontwikkelingsprojecten werden in 2015 gelanceerd als "antwoord op de zorgen en ambities van de inwoners van de zuidelijke provincies". Na zeven jaar tijd is 80 procent van het benodigde budget toegewezen, zei de koning.

De projecten in het zuiden van het landen "vormen het startsein van een sociaal-economische dynamiek, creëren banen en investeringsmogelijkheden en voorzien de regio van de infrastructuur en faciliteiten die het nodig heeft", legt de koning uit.



Eén van de meest spraakmakende projecten is de snelweg Tiznit-Dakhla. Volgens de koning zijn er aanzienlijke vooruitgangen geboekt en bevindt het snelwegproject zich in de "laatste stadia". Het meest prestigieuze project is wellicht de grote Atlantische haven van Dakhla, waarvan de bouw "binnenkort" zal beginnen.

Ook de aansluiting van de Sahara-provincies op het landelijke elektriciteitsnet en de versterking van de telecommunicatie-infrastructuur lopen op schema. "Evenzo zijn de geplande zonne- en windenergiecentrales voltooid", voegde hij eraan toe.



De koning noemde ook de verschillende landbouwprojecten en herinnerde eraan dat de Staat heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van meer dan 6,00 hectare landbouwgrond in Dakhla en Boujdour en deze ter beschikking heeft gesteld aan jonge boeren uit de zuidelijke provincies.

De zuidelijke provincies zijn Marokko's toegangspoort tot sub-Sahara Afrika en de Koning roept de private sector op om te blijven investeren in de zuidelijke provincies, met name in de sociale sector.

© MAROKKO.NL 2022