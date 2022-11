Zeker 15.000 Europese doden door hitte in 2022

Hitte heeft afgelopen zomer in Europa minstens 15.000 levens geëist. Die schatting maakt de Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op basis van cijfers die landen tot nu toe hebben ingediend.

Duitsland meldde ongeveer 4500 sterfgevallen specifiek door hitte, Spanje bijna 4000, het Verenigd Koninkrijk meer dan 3200 en Portugal ruim 1000. De WHO verwacht dat het uiteindelijke cijfer hoger wordt als bijvoorbeeld Frankrijk ook statistieken heeft aangeleverd.

Het Franse Instituut INSEE meldde dat tussen 1 juni en 22 augustus meer dan 11.000 mensen stierven in vergelijking met dezelfde periode in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. INSEE gaf al aan dat deze cijfers waarschijnlijk kunnen worden verklaard door de hittegolven in juni en juli.

Copernicus

Volgens de EU-klimaatdienst Copernicus heeft de regio de heetste zomer en de heetste augustus ooit doorgemaakt. Hittestress, als het lichaam zichzelf niet meer kan koelen, is volgens de WHO de belangrijkste doodsoorzaak door weersomstandigheden in de Europese regio. Extreme temperaturen kunnen ook chronische aandoeningen verergeren.



Deze gezondheidseffecten zijn maar een klein voorproefje van wat ons te wachten staat als de temperatuur stijgt met 2 graden of meer vergeleken met het pre-industriële niveau, aldus de WHO. Die waarschuwt dat hittegolven en andere extreme weersomstandigheden de komende decennia zullen tot meer ziekten en sterfgevallen, tenzij landen "echt drastische maatregelen" nemen om de klimaatverandering aan te pakken.

Bemoedigend

Meer dan twintig landen in de regio hebben plannen opgesteld om mensen in dergelijke situaties gezond te houden, aldus de WHO. "Hoewel dit bemoedigend is, is het nog lang niet genoeg", zegt de organisatie die in dit verband wijst op de "bijzonder cruciale" klimaattop die momenteel gaande is in Egypte. "Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: we moeten klimaatverandering samen effectief aanpakken."

De Europese regio van de Wereldgezondheidsorganisatie bestaat uit 53 landen, met naast de Europese Unie onder meer Rusland en Turkije.

