Troonrede Groene Mars: Nigeria-Marokko-pijpleiding belangrijk voor toekomstige generaties

De pijpleiding die aardgas vanuit het zuiden van Nigeria naar Marokko moet transporteren is van belang voor de huidige en voor de toekomstige generaties.

Dat zei de Marokkaanse koning Mohammed VI zondag tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van de 47e verjaardag van de Groene Mars.

Het prestigieuze gaspijpleiding tussen Marokko en Nigera moet zorgen voor energieonafhankelijkheid op het continent ten tijde van ernstige uitdagingen als gevolg van regionale crises. "Dit is een project voor vrede, voor Afrikaanse economische integratie en voor gezamenlijke ontwikkeling".



Terwijl de Groene Mars het land hielp zijn territoriale integriteit en soevereiniteit over de zuidelijke provincies te herwinnen, bleef Marokko vastbesloten om "economisch gestuurde campagnes" te starten om de ontwikkeling in de zuidelijke regio's te bevorderen, waarvan "niet alleen Marokko maar het hele continent profiteert".



"Ik wil dat dit een strategisch project wordt dat ten goede komt aan heel West-Afrika". Het 7000 kilometer lange pijpleidingproject zal zich uitstrekken over 13 landen langs de Atlantische kust en zal meer dan 440 miljoen inwoners ten goede komen.

Volgens de koning hebben de zuidelijke provincies gediend als een schakel tussen Marokko en zijn Afrikaanse wortels op "menselijk, spiritueel, cultureel en economisch niveau" en ziet hij het project als een groot "vlaggenschipproject" dat Afrika met Europa verbindt.



Gaspijpleiding

De gaspijpleiding is een initiatief van koning Mohammed VI en de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari en is een uitbreiding van de bestaande West-Afrikaanse gaspijpleiding (WAGP) die Nigeria, Benin, Togo en Ghana met elkaar verbindt. Het megaproject moet een van 's werelds langste offshore-pijpleidingen worden.

Het Marokkaanse deel van de Nigeria-Marokko gaspijpleiding wordt de Atlantic Dorsal genoemd en zal, zoals de naam al doet vermoeden, de ruggengraat vormen van de gasinfrastructuur die in Marokko zal worden ontwikkeld en te zijner tijd worden aangesloten op het bestaande knooppunt van EMPL, de gaspijpleiding die momenteel Marokko met Spanje (en Algerije) verbindt.



Nigeria, lid van de OPEC, heeft enorme gasreserves, de eerste in Afrika en de zevende in de wereld. De gaspijpleiding maakt het mogelijk om gas te transporteren naar 15 West-Afrikaanse landen en via Marokko naar Spanje en de rest van Europa.

Het prestigieuze project heeft een geschat prijskaartje van 25 miljard dollar.

