Tanger: oproep tot doodstraf voor moordenaar van student en populaire TikToker Anouar (20)

De moord op de jonge student Anouar Othmani in Tanger heeft in het hele land tot verontwaardiging geleid.

De uit Larache afkomstige jongeman studeerde aan de Faculteit Wetenschappen in Tanger en was op erg populair op het videoplatform TikTok.

Het levenloze lichaam van de 20-jarige Anour werd zaterdag door de politie aangetroffen in zijn appartement in het Mesnana-district in Tanger. Hij is met messteken in zijn nek om het leven gebracht. Vier van zijn kamergenoten werden door de politie opgeroepen voor het onderzoek. Zij hebben Anouar de avond daarvoor voor het laatst gezien.

Het tijdstip van overlijden is nog niet bekend. Zijn moeder woont in Larache, zo'n 90 kilometer ten zuiden van Tanger, en waarschuwde de politie nadat ze al twee dagen niets van haar zoon had vernomen. Een familievriend ging poolshoogte nemen en stuitte op het lichaam van Anouar. De voordeur was open en de lichten stonden nog aan.



Uit eerste bevindingen van het politieonderzoek blijkt dat veel foto's en video's zijn verwijderd uit zijn accounts op sociale netwerken. Volgens nieuwsdienst Al3omk waren alle foto's verwijderd uit de telefoon van het slachtoffer.

Via de hashtags #JusticePourAnouar en #NousSommesTousAnouar wordt opgeroepen tot de zwaarste straf voor de dader. Van de dader ontbreekt echter nog elk spoor. De politie onderzoekt de zaak.

