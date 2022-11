Rutte zegt 100 miljoen toe aan Afrika voor klimaatadaptatie

Nederland trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor een speciaal programma dat Afrikaanse landen helpt zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals toenemende droogte en overstromingsrisico's.

Premier Mark Rutte heeft dat bekendgemaakt op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh. "Al dit geld moet gaan naar hen die het hardst worden geraakt door klimaatverandering", zei Rutte.

Nederland wil het budget voor klimaatfinanciering de komende jaren met de helft verhogen tot 1,8 miljard euro in 2025. Dat is zo afgesproken in de coalitie. De 100 miljoen die Rutte noemde is daar onderdeel van. Het programma is een samenwerking tussen de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en het Global Center on Adaptation (GCA), dat zijn drijvende hoofdkwartier in Rotterdam heeft. Met deze bijdrage is Nederland een van de belangrijkste donoren.

Rutte sprak in zijn toespraak begrip uit voor kwetsbare landen die "terecht bezorgd zijn" over de schade die zij lijden doordat het warmer wordt op aarde. Dat is "zeker de realiteit voor onze Afrikaanse vrienden en partners", zei hij.

"Ik hoor jullie roep om solidariteit. Afrika staat in de frontlinie van een klimaatnoodtoestand die het niet heeft veroorzaakt." Rutte stond ook stil bij de voedselonzekerheid die daardoor ontstaat. Hij voegde eraan toe dat die situatie er nog slechter op is geworden door de Russische invasie van Oekraïne.

