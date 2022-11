Hoekstra belooft opgelopen wachttijden Marokkaanse visumaanvragen te verkorten

De Nederlandse autoriteiten zijn op de hoogte van de problemen bij visumaanvragen uit Marokko en gaan actie ondernemen om wachttijden verder in te korten.

Dat antwoordt de Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra op Kamervragen van Kati Piri waarin het PVDA-Kamerlid wees op de problemen die Marokkanen ondervinden bij het maken van een visumafspraak.

Hoekstra is op de hoogte van de problemen maar gaf ook aan dat de verwerkingstijd van 15 dagen in de meeste gevallen niet wordt overschreden. Na de versoepeling van de coronabeperkingen eerder dit jaar steeg de vraag naar visa voor kort verblijf voor het Schengengebied, waardoor ook de wachttijden opliepen.

Het ministerie werkt aan het vergroten van de besliscapaciteit maar loopt tegen personele uitdagingen aan. De personele capaciteit wordt regelmatig verhoogd en het ministerie streeft ernaar om tegen het einde van dit jaar 80 procent van de pre-COVID-aantallen te kunnen verwerken.



Andere Schengenlanden zouden met vergelijkbare uitdagingen te maken hebben. Wel zal het ministerie zich op basis van humanitaire gronden inzetten om de visumaanvraag met spoed te behandelen in het geval van begrafenissen of andere noodsituaties.

Malafide bedrijven

Ook hebben aanvragers in toenemende mate te maken met malafide tussenpersonen die visumafspraken voor veel geld doorverkopen. Zo worden visumaanvragen die doorgaans zo'n 40 euro kosten nu door fraudeurs doorverkocht voor bedragen van 200 euro. De malafide bedrijven gebruiken speciale software om het afsprakensysteem te monitoren op vrijkomende tijdslots om deze vervolgens generiek te claimen.



Volgens Hoekstra worden er technische maatregelen genomen om te voorkomen dat commerciële partijen afspraken boeken en later doorverkopen. Voorbeelden van maatregelen zijn dat een afspraak direct op naam gemaakt moet worden en de naam achteraf niet meer aangepast kan worden in het systeem. Wordt een afspraak geannuleerd, dan wordt deze niet meer direct vrijgegeven maar later op een willekeurig moment. Ook is het niet meer mogelijk om 'blokreserveringen' te maken.

Volgens Hoekstra hebben deze tegenmaatregelen weliswaar enig effect gehad, maar het probleem niet volledig opgelost. Het ministerie werkt nog aan andere technische maatregelen.

